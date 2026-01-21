Δεν διεξήχθη τελικά η αναμέτρηση ανάμεσα στο Περιστέρι Betsson και τη Σαραγόσα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup, εξαιτίας προβλήματος που παρουσιάστηκε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την εισροή νερού από την οροφή του γηπέδου, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τη διεξαγωγή του αγώνα. Οι διαιτητές της αναμέτρησης, Μάριους Κιούλιν, Βαλεντίν Ολιότ και Ρίτβαρς Χέλμστεϊνς, αποφάσισαν αρχικά να καθυστερήσουν την έναρξη κατά 30 λεπτά, ωστόσο η καθυστέρηση παρατάθηκε συνολικά στη μία ώρα.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα οι ρέφερι να προχωρήσουν στην οριστική αναβολή του αγώνα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια παικτών και διαιτητών.