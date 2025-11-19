Το Περιστέρι πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, επικρατώντας με 87-73 της τσεχικής Μπρνό. Παρά την αρχική πίεση από τους φιλοξενούμενους, η ελληνική ομάδα κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό, να ανατρέψει την εικόνα του παιχνιδιού και να φτάσει σε μια εμφατική επικράτηση, με κορυφαίες εμφανίσεις από τους Τάι Νίκολς και Τζον Ιττούνα.

O αγώνας

Πρώτη περίοδος:

Η τσεχική ομάδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κυριάρχησε επιθετικά, δυσκολεύοντας το Περιστέρι να περιορίσει τις επιθέσεις της. Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι Τσέχοι σκόραραν 27 πόντους, με κύριους εκφραστές τον Άντονι Γουίλιαμς και τον Πετρ Κρίβανεκ, αφήνοντας την ελληνική ομάδα πίσω στο σκορ.

Δεύτερη περίοδος:

Η εικόνα του Περιστερίου άλλαξε εντυπωσιακά στη δεύτερη περίοδο. Η ελληνική ομάδα ανέβασε ρυθμούς στην επίθεση, σκόραρε 28 πόντους και δέχτηκε μόλις 15, καταφέρνοντας να διατηρήσει σχεδόν διψήφια διαφορά μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου (42-51). Κορυφαίος ήταν ο Τάι Νίκολς με 16 πόντους και 5 ασίστ σε μόλις 17 λεπτά, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Τζον Ιττούνας με 12 πόντους.

Τρίτη περίοδος:

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, το Περιστέρι πήρε διαφορά 16 πόντων (44-60, 23′) και φάνηκε να κρατά σχεδόν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ωστόσο, η Μπρνό αντέδρασε άμεσα με σερί 10-0, κάνοντας το παιχνίδι ξανά ντέρμπι μέσα σε δύο λεπτά. Ο Τούμπεργκεν και ο Ιττούνας βοήθησαν την ελληνική ομάδα να κρατήσει το προβάδισμα, ενώ ο Νίκολς είχε λίγο χρόνο ανάπαυσης (61-72, 30′).

Τέταρτη περίοδος:

Στην τελευταία περίοδο, οι παίκτες του Περιστερίου, ξεκούραστοι και έτοιμοι για το φινάλε, επικεντρώθηκαν στη διατήρηση της διαφοράς. Οι Τσέχοι έχασαν την ψυχολογία τους και δεν κατάφεραν να βρουν αντίδραση. Η λήξη βρήκε το Περιστέρι να πανηγυρίζει νίκη και πρόκριση με 87-73.

Κορυφαίοι της βραδιάς ήταν ο Τάι Νίκολς με 21 πόντους, 6 ασίστ και 5 κλεψίματα, ενώ ο Ιττούνας πρόσθεσε 17 πόντους με 5/9 τρίποντα.

Σκορ ανά δεκάλεπτο:

27-23, 42-51, 62-71, 73-87