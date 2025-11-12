Το Περιστέρι επέστρεψε στις επιτυχίες στο FIBA Europe Cup με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας της Κουτάισι με 101-53 για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και επέβαλε τον ρυθμό της από το ξεκίνημα, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη που είχε χαρακτήρα… προπόνησης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το Περιστέρι έφτασε τους 9 βαθμούς και «κλείδωσε» τη δεύτερη θέση στον 5ο όμιλο, ισοβαθμώντας με την Μπιλμπάο. Η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει πλέον την πρόκριση στους «16», καθώς στη φάση νοκ άουτ προκρίνονται οι πρώτες κάθε ομίλου και οι έξι καλύτερες δεύτερες.

Οι «κυανοκίτρινοι» μπήκαν αποφασισμένοι στο παρκέ και από την πρώτη περίοδο επέβαλαν τον ρυθμό τους, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 50 πόντους (101-51 λίγο πριν το φινάλε), με τον Ξανθόπουλο να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του ρόστερ, συμπεριλαμβανομένων και των νεαρών Θωμάκου, Τζιάλλα και Παπαγεωργίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι παίκτες του Περιστερίου βρήκαν τον δρόμο προς το καλάθι, με κορυφαίο σκόρερ τον Γιάκομπ Φαν Τούμπεργκεν, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους και οδήγησε την ομάδα του σε μια νίκη-δήλωση ενόψει της συνέχειας.