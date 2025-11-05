Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πάλεψε να μείνει κοντά στο σκορ απέναντι στη Μπιλμπάο, όμως οι Βάσκοι έφυγαν με τη νίκη (86-64) από το Περιστέρι και έχουν πλέον προβάδισμα για την πρώτη θέση.

Στο πρώτο δεκάλεπτο στο «Ανδρέας Παπανδρέου», ο Τάι Νίκολς ήταν ο κύριος εκφραστής της επίθεσης του Περιστερίου, όντας σε καλή μέρα πίσω από τα 6,75. Η Μπιλμπάο απάντησε μετά το 6-0 των γηπεδούχων και με διαδοχικά τρίποντα από Καμπέλι και Φράι γύρισε το σκορ. Με το τάιμ άουτ του Ξανθόπουλου, οι ομάδες επέστρεψαν στους πάγκους με το σκορ στο 19-12 υπέρ των φιλοξενούμενων. Ο Νίκολς επανήλθε, μειώνοντας σε 21-19, σκορ που έκλεισε το δεκάλεπτο.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μπιλμπάο ανέβασε ρυθμό και με σερί 7-0 έκανε το 28-19, δυσκολεύοντας το Περιστέρι. Ο Κακλαμανάκης πάλεψε στη ρακέτα απέναντι στον Μπακαγιόκο, όμως οι Ισπανοί πήγαν στο ημίχρονο με προβάδισμα επτά πόντων, εκμεταλλευόμενοι την ευστοχία τους έξω από τα 6,75. Το Περιστέρι χρειαζόταν άμεση βελτίωση στην άμυνα.

Στο δεύτερο μέρος, το Περιστέρι δεν βρήκε τις επιθετικές λύσεις που είχε στα προηγούμενα ματς. Έμεινε χαμηλά στο σκορ στην τρίτη περίοδο, με τη Μπιλμπάο να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Ισπανοί «καθάρισαν» το παιχνίδι με εντυπωσιακό επί μέρους σκορ, φτάνοντας στο τελικό 86-64. Το αποτέλεσμα απογοήτευσε τους φίλους των γηπεδούχων, αλλά άφησε και σημάδια αισιοδοξίας για τη δύσκολη συνέχεια στη διοργάνωση.

Κορυφαίος για τη Μπιλμπάο ήταν ο Φρέι με 18 πόντους, ενώ ο Καρντένας ξεχώρισε για το Περιστέρι με 19.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-44, 54-61, 64-86