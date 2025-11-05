Ο Ολυμπιακός έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους ομίλους του CEV Champions League, επικρατώντας με 3-0 σετ της ουγγρικής Βάσας στο πρώτο ματς του 3ου προκριματικού γύρου. Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς έδειξε απόλυτη υπεροχή σε άμυνα και επίθεση, με τις Γιοβάνα Στεβάνοβιτς και Μίλιτσα Κούμπουρα να ξεχωρίζουν και να καθορίζουν τις κρίσιμες στιγμές του αγώνα.

Στο πρώτο σετ, η Βάσας προηγήθηκε προσωρινά με 15-11, όμως οι ερυθρόλευκες αντέδρασαν δυναμικά, ανέτρεψαν το σκορ και με πληθώρα μπλοκ και εντυπωσιακές άμυνες πήραν το σετ με 25-21. Το δεύτερο σετ ήταν ακόμη πιο συγκλονιστικό και κρίθηκε στην παράταση, με την Κούμπουρα να σημειώνει καθοριστικούς πόντους και τον Ολυμπιακό να επικρατεί 26-24. Στο τρίτο σετ οι γηπεδούχες διατήρησαν τον έλεγχο, έκλεισαν το ματς με 25-23 και έδειξαν έτοιμες να ολοκληρώσουν την πρόκριση στην αναμέτρηση της Ουγγαρίας.

Η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 19:00, όπου η ομάδα του Πειραιά χρειάζεται ακόμα και μια ήττα με 3-1 σετ για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League. Η ψυχολογία και η αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού δείχνουν πως η πρόκριση είναι πολύ κοντά.

Τελικό σκορ σετ: 25-21, 26-24, 25-23