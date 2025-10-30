Ο Ολυμπιακός έκανε… περίπατο στον δρόμο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του CEV Champions League γυναικών, επικρατώντας άνετα εκτός έδρας της Αστερίξ Μπέβερεν με 3-0 σετ. Μετά τη νίκη 3-0 στο πρώτο παιχνίδι στο «Μελίνα Μερκούρη», οι Πειραιώτισσες ολοκλήρωσαν την πρόκριση με δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις, δείχνοντας καθολική υπεροχή στο ευρωπαϊκό τους ντεμπούτο.

Η επιτυχία του Ολυμπιακού δεν σταμάτησε εκεί, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα οι άνδρες του τμήματος βόλεϊ είχαν νικήσει επίσης με 3-0 τη Νάπρεντακ, παίρνοντας την πρόκριση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο σύλλογος επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την εξαιρετική του συνέπεια και την κυριαρχία του σε όλα τα επίπεδα.

Στον αγώνα των γυναικών, τα δύο πρώτα σετ ήταν αδιάφορα για τον Ολυμπιακό, που επικράτησε με 21-25 και 20-25, εξασφαλίζοντας νωρίς την πρόκριση. Στο τρίτο σετ οι Βελγίδες προσπάθησαν να αντιδράσουν και προηγήθηκαν, όμως οι «ερυθρόλευκες» διατήρησαν την ψυχραιμία τους και κατέκτησαν το σετ με 23-25, κλείνοντας με επιτυχία μία ολοκληρωμένη εμφάνιση.