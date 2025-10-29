Η Αυστραλία απαγόρευσε την είσοδο στον Στίβεν Φαν ντε Βέλντε, Ολλανδό παίκτη μπιτς βόλεϊ, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Νοέμβριο στην Αδελαΐδα, λόγω προηγούμενης καταδίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης. Ο 31χρονος αθλητής είχε καταδικαστεί όταν ήταν 19 ετών για βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού.

Ο Φαν ντε Βέλντε είχε επιλεγεί να εκπροσωπήσει ξανά την Ολλανδία, όπως είχε κάνει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πέρυσι. Η ολλανδική ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι η αίτηση βίζας του απορρίφθηκε από τις αυστραλιανές αρχές, παρά την υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Ο ίδιος ο αθλητής σχολίασε:

«Ήμασταν ενήμεροι ότι η πολιτική των αυστραλιανών αρχών και το παρελθόν μου θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα. Αυτό πλήττει όχι μόνο εμένα, αλλά και ολόκληρη την ομάδα με την οποία συνεργάζομαι στενά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Φαν ντε Βέλντε είχε καταδικαστεί το 2016 σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για τρεις περιπτώσεις βιασμού ανήλικης, αδικήματα που είχαν διαπραχθεί το 2014. Εξέτισε 13 μήνες, 12 στη Βρετανία, προτού επιστρέψει στην Ολλανδία και η ποινή του μειωθεί σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Αποφυλακίστηκε το 2017.