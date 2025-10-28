Το πρώτο διήμερο του Νοεμβρίου θα προσφέρει στους φιλάθλους των «αιωνίων» δύο δυνατές αναμετρήσεις σε μπάσκετ και βόλεϊ. Στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών, οι «ερυθρόλευκες» θα υποδεχτούν το Σάββατο (01/11) στις 15:00 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι γεμάτο ένταση.

Μετέπειτα, την Κυριακή (02/11), η αντρική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο «Μελίνα Μερκούρη» στις 15:00. Το ντέρμπι αυτό αναμένεται να είναι εξίσου αμφίρροπο, με τις δύο ομάδες να «μάχονται» για την κυριαρχία στην Α1 Βόλεϊ Ανδρών.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ενόψει του προσεχών αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό, το Σάββατο (1/11, 15:00) για την Α1 μπάσκετ Γυναικών και την Κυριακή (2/11, 19:45) για την Volley League Ανδρών, στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ και στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη» αντίστοιχα, ενημερώνει τους φιλάθλους του, ότι η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε και πραγματοποιείται:

Α) Ηλεκτρονικά, όλο το 24ωρο, μέσω Ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ).

Β) Καθημερινά 10:00-18:00, από το Γραφείο του Τμήματος Μελών/Φιλάθλων στο «Γ. Καραϊσκάκης» (κάτω από την Θύρα 19-Εμπορική Στοά).

*Για την αναμέτρηση της Α1 μπάσκετ Γυναικών, δεν ισχύει το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου με την Κάρτα Μέλους.