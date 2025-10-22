Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε την Αστερίξ Μπέβερεν στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» για την πρεμιέρα του στο CEV Champions League Γυναικών κι επικράτησε με 3-0 σετ.

Οι Πρωταθλήτριες Ελλάδας ξεκίνησαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις το περασμένο Σάββατο (18/10), με τη Volley League, όπου κέρδισαν με 3-1 σετ κόντρα στη Θέτιδα Βούλας.

Ιδανική πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη!

Οι «ερυθρόλευκες» ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, επικρατώντας εύκολα με 3-0 σετ (25-14, 25-19, 25-19) της Αστερίξ στο «Μελίνα Μερκούρη». Στον Ολυμπιακό δείχνουν από την αρχή πως φέτος στοχεύουν ψηλά.

Δυναμικό ξεκίνημα

Ο Ολυμπιακός μπήκε με ενέργεια και αποφασιστικότητα, έτρεξε σερί 4-0 και έχτισε από νωρίς προβάδισμα (+6, 8-2). Με την Κούμπουρα να ηγείται στην επίθεση, οι Πειραιώτισσες διπλασίασαν το σκορ (20-10) και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το πρώτο σετ ολοκληρώθηκε με 25-14, μετά από επίθεση της Κονέο.

Απόλυτος έλεγχος και στο δεύτερο σετ

Η Αστερίξ προσπάθησε να αντιδράσει (1-3), όμως η ομάδα του Ολυμπιακού αντέδρασε ακαριαία, μετατρέποντας το σκορ σε 6-3 και ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό. Η Ντι Ιούλιο, μετά από υποδειγματική υποδοχή της Σαμπάτη, ανέβασε τη διαφορά στο +5 (20-15) και λίγο αργότερα οι «ερυθρόλευκες» έκλεισαν το σετ με 25-19, κάνοντας το 2-0.

«Καθάρισε με στυλ»

Το τρίτο σετ ήταν πιο ισορροπημένο, με το σκορ να παραμένει ισόπαλο μέχρι το 15-15. Ωστόσο, οι παίκτριες του Ολυμπιακού ανέβασαν στροφές στο φινάλε και ξέφυγαν με 23-18. Παρότι η Αστερίξ προσπάθησε να μείνει ζωντανή, οι «ερυθρόλευκες» ολοκλήρωσαν το ματς με 25-19, πανηγυρίζοντας την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Τα σετ: 3-0 (25-14, 25-19, 25-19)