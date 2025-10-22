Ο Ολυμπιακός έκανε ιδανικό ξεκίνημα στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, επικρατώντας με 3-0 σετ της Νάπρεντακ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στην πρεμιέρα του CEV Champions League.

Κυρίαρχος από το πρώτο σετ

Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα από νωρίς, όμως η Νάπρεντακ αντέδρασε προσωρινά και πέρασε μπροστά (6-3). Οι Πειραιώτες όμως αντέδρασαν με τριπλό μπλοκ από τους Φρομ, Χασμπάλα και Πέριν, ισοφαρίζοντας. Από εκεί και πέρα, οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, μέχρι που οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με νέο μπλοκ (20-22). Με φοβερή επίθεση του Νεντέλκοβιτς, ήρθε το πρώτο set ball, και μετά από λάθος σερβίς των γηπεδούχων, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το σετ με 21-25.

Επίδειξη δύναμης στο δεύτερο σετ

Το δεύτερο σετ ήταν μονόλογος του Ολυμπιακού. Με τους Ατανασίεβιτς και Χασμπάλα να κυριαρχούν στο φιλέ, οι Πειραιώτες πήραν νωρίς διαφορά (2-7, 4-11). Ο Σέρβος διαγώνιος έκανε τη διαφορά με δύο άσους, ενώ οι συνεργασίες των κεντρικών ήταν εξαιρετικές. Το 9-17 έγινε 9-25, με τους «ερυθρόλευκους» να σαρώνουν το δεύτερο σετ με χαρακτηριστική άνεση.

«Καθάρισε» εύκολα στο τρίτο

Στο τρίτο σετ, οι παίκτες του Γκαρντίνι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό. Με δύο άσους του Ατανασίεβιτς και δυνατή άμυνα, πήραν από νωρίς το προβάδισμα (2-5, 7-11). Η Νάπρεντακ προσπάθησε να μειώσει (10-12), όμως οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν ψύχραιμα με τους Λινάρδο και Πέριν να διαμορφώνουν το +7 (13-20). Ο Πέριν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μπλοκ άουτ, χαρίζοντας στον Ολυμπιακό τη νίκη με 17-25 και συνολικό σκορ 3-0.

Τα σετ: 3-0 (21-25, 9-25, 17-25)