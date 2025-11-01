Η 16χρονη εμπιστεύτηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και αυτό την έσωσε από τη φρίκη που ζούσε αλλά και οδήγησε στη σύλληψη του 72χρονου φερόμενου ως δράστη.

Σε συνέχεια πλήθος δημοσιευμάτων για τη σύλληψη 72χρονου, συνταξιούχου εκπαιδευτικού και νυν προπονητή βόλεϊ, “Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώνει ότι: η 16χρονη επικοινώνησε αρχικά με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” μέσω instagram. Μετά από την επικοινωνία και την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης, ακολούθησε επικοινωνία της 16χρονης μέσω του Chat1056 και τελικά και τηλεφωνικά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056. Επίσης, η 16χρονη εκμυστηρεύτηκε τα όσα, φρικτά, για μήνες βίωνε από τον 72χρονο προπονητή της.

Καθώς οι πληροφορίες και οι συνθήκες αξιολογήθηκαν εξαιρετικά κρίσιμες για την πορεία και τη ζωή της, “Το Χαμόγελο του Παιδιού” απέστειλε ενημέρωση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν και το γεγονός ότι ο 72χρονος, λόγω της ιδιότητας του ως προπονητής, βρισκόταν σε επαφή με ανήλικα παιδιά έχοντας σε θέση ισχύος.

Η ενημέρωση που εστάλη στη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, οδήγησε στον εντοπισμό της 16χρονης από τις Αρχές, στην κατάθεσή της και τελικά στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” πάντα σεβόμενο απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων, οφείλει για πολλοστή φορά να τονίσει ότι είναι στη διάθεση κάθε παιδιού, που αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε πρόβλημα.

Με εμπειρία και εξειδίκευση, πάντα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, η επιστημονική ομάδα των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, είναι 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο στη διάθεση των παιδιών, μέσω των social media του Οργανισμού, μέσω του Chat 1056, του Cybertipline Hellas και μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, δωρεάν, ανώνυμα ή επώνυμα.