Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 72χρονος προπονητής στο Λαύριο, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης αθλήτριας, ύστερα από σχετική καταγγελία της μαθήτριας.

Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στα δικαστήρια και εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 72χρονος γνώρισε τη 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024, μέσω των αθλητικών της δραστηριοτήτων, καθώς είχε την ευθύνη της προπονητικής της ομάδας. Ωστόσο, όπως αναφέρει η καταγγελία, στη συνέχεια την παρενοχλούσε σεξουαλικά για αρκετούς μήνες.

Η ανήλικη απευθύνθηκε αρχικά στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια κατέθεσε στην αστυνομία, οδηγώντας στην έναρξη της ποινικής διαδικασίας.

Οι αρχές εξετάζουν εάν υπάρχουν ενδείξεις για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που ενδέχεται να σχετίζονται με τον ίδιο κατηγορούμενο.