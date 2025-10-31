Ένας 71χρονος προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ στη νοτιοανατολική Αττική συνελήφθη στο Λαύριο από αστυνομικούς του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Λαυρεωτικής για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση.

Ο εφιάλτης του 17χρονου κοριτσιού ξεκίνησε στα τέλη του 2024 και διήρκεσε μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2025, οπότε η κοπέλα δεν άντεξε και μίλησε στους δικούς της, οι οποίοι προχώρησαν σε καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. Σε βάρος του 71χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως προπονητής, προκειμένου να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέσεις του σε βάρος της 17χρονης αθλήτριας του.

Η σύλληψη του 71χρονου έγινε το πρωί της Παρασκευής και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.