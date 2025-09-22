Έξι νέες καταγγελίες για περιστατικά ασέλγειας σε βάρος ανήλικων κατασκηνωτών έχουν γίνει στις Αρχές για τον γιατρό κατασκήνωσης στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, τα νέα καταγγελλόμενα συμβάντα έρχονται να προστεθούν στις δύο υποθέσεις που ήδη χειρίζονται οι δικαστικές αρχές και οδήγησαν στην προφυλάκιση του γιατρού για την κατηγορία της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου, μετά την απολογία του στις 6 Αυγούστου. Οι έξι νέες καταγγελίες έγιναν μετά την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατηγορούμενου 63χρονου γυναικολόγου.

Υπενθυμίζεται, ότι ο γιατρός οδηγήθηκε αρχικά ενώπιον των δικαστικών αρχών μετά από καταγγελία μιας 14χρονης σε κατασκήνωση των Χανίων, η οποία μετέφερε στους γονείς της, ότι στις 25 Ιουλίου μετέβη στο ιατρείο της κατασκήνωσης με ισχυρό πόνο. Στη διάρκεια της εξέτασης που ακολούθησε, ο γιατρός άρχισε να την θωπεύει σε σημεία που δεν δικαιολογούσε η εξέταση και με άσεμνο τρόπο, με τους γονείς της ανήλικης να προχωρούν σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Για την καταγγελία αυτή του ασκήθηκε δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, κατηγορία πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Ωστόσο, κατόπιν νέας καταγγελίας που έφθασε στα γραφεία της Εισαγγελίας και η οποία αφορούσε αγόρι 11 ετών, ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για ασέλγεια σε βαθμό κακουργήματος. Κατόπιν εισαγγελικής διατάξεως δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του γιατρού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ή αν υπάρχουν πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην υπόθεση.