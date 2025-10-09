Τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα που έζησαν, ακούγοντας τον υπόκωφο θόρυβο και βλέποντας το τσιμέντο να καταρρέει πάνω τους, περιγράφουν στο MEGA οι δύο γυναίκες που σώθηκαν στο Λαύριο από καθαρή τύχη.

Οι γυναίκες κατάφεραν να ξεφύγουν την τελευταία στιγμή, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά τους, καθώς το μπαλκόνι υποχώρησε ξαφνικά και σωριάστηκε μπροστά τους. «Ήταν θαύμα, αλήθεια, ακόμα δεν το πιστεύω δηλαδή εκείνη την στιγμή που περίμενα Ακούω θόρυβο, πολύ μεγάλο θόρυβο, κοιτάω και βλέπω τον τοίχο, και βλέπω το μεγάλο κομμάτι να πέφτει», είπε μία από τις δύο γυναίκες.

«Θυμάμαι αυτό το πράγμα να παλεύω μαζί με τις πέτρες, χώμα πέφτουν πέτρες μετά έβγαλα όλη την κουκούλα μαζί με πέτρες στα ρούχα μου και λέω πως και έζησα». Η δεύτερη γυναίκα στάθηκε εξίσου τυχερή. Αν είχε φτάσει στο αυτοκίνητό της λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, θα είχε καταπλακωθεί από τα μπάζα.

«Πήγα στο φαρμακείο να πάρω κάτι και βγήκα για να μπω στο αμάξι. Την ώρα που πήγα να μπω στο αμάξι, άρχισε να πέφτει στο μπαλκόνι και έτρεξα μακριά από το αυτοκίνητο», είπε.

Αυτοψία στο σημείο

Η αυτοψία που διενήργησε ο δήμος αποκάλυψε πως η κατάρρευση ξεκίνησε όταν αποκολλήθηκε τμήμα του στηθαίου, παρασύροντας ολόκληρο το μπαλκόνι, το οποίο είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του ’60.

Το σπίτι κρίθηκε μη κατοικήσιμο, το σημείο αποκλείστηκε και το φαρμακείο λειτουργεί πλέον εξυπηρετώντας τους πελάτες κυρίως από απόσταση. Στο Λαύριο υπάρχουν περίπου 350 διατηρητέα κτίρια, αρκετά από τα οποία βρίσκονται σε ετοιμόρροπη κατάσταση.

«Όταν είναι διατηρητέο πρέπει να προβεί ο ιδιώτης σε σωστικές ενέργειες και αναστήλωση ((cut)) αυτό σημαίνει πάρα πολλά χρήματα για να το κάνει οι πιο πολλοί δεν έχουν ((cut)) άλλοι είναι στο εξωτερικό», δήλωσε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς. Σε άλλο κτίριο του 19ου αιώνα, ο ιδιοκτήτης αγνοείται και ο δήμος έχει ήδη προχωρήσει στην περίφραξή του.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στα τέλη του 2020 είχαν καταγραφεί περίπου 9.500 επικίνδυνα κτίρια σε όλη τη χώρα, με το πρόβλημα να εντείνεται όσο περνά ο καιρός.