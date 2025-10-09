Συγκλονίζουν βίντεο ντοκουμέντα από την στιγμή της πτώσης μπαλκονιού στο Λαύριο, καθώς και οι μαρτυρίες δύο γυναικών που σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πριν την κατάρρευση.

Σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας φαίνεται η στιγμή που το αέτωμα από τον δεύτερο όροφο παρασύρει ολόκληρο το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, ξεκολλάει από το κτίριο και πέφτει πάνω στα σταθμευμένα οχήματα. Ο θόρυβος που ακούγεται, θυμίζει βομβαρδισμό. Στα συγκλονιστικά βίντεο φαίνεται καρέ-καρέ, πώς δύο γυναίκες σώθηκαν στην κυριολεξία για ένα δευτερόλεπτο. Στο βίντεο διακρίνεται η μια γυναίκα που στέκεται στη γωνία του πεζοδρομίου, ενώ μία άλλη πάει στο αυτοκίνητό της που είναι παρκαρισμένο ακριβώς μπροστά στο φαρμακείο του ισογείου. .

Η 45χρονη γυναίκα, που είναι εκπαιδευτικός, ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου για να μπει μέσα. Ξαφνικά όμως καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, κοιτάει προς τα πάνω, συνειδητοποιεί ότι το μπαλκόνι πέφτει και ενστικτωδώς τρέχει για να σωθεί. Μιλώντας σοκαρισμένη στο Star, είπε: «Μπήκα μέσα στο φαρμακείο να πάρω κάτι και βγαίνοντας πήγα να μπω μέσα στο αυτοκίνητό μου, απλώνω το χέρι μου για να ανοίξω την πόρτα και εκείνη την ώρα άκουσα έναν τεράστιο κρότο και άρχισα να τρέχω. Δεν έχω συνέλθει ακόμη από το σοκ».

Την ίδια ενστικτώδη κίνηση έκανε και η δεύτερη γυναίκα. Ένας σωρός από τούβλα, τσιμέντα και σίδερα πέφτει ακριβώς εκεί που κοντοστάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα. Με τις πρώτες ενδείξεις ότι πέφτει το μπαλκόνι, ακαριαία μαζεύει τη σακούλα και βγαίνει στον δρόμο. Οι κάτοικοι τρέχουν να τη βοηθήσουν, ενώ η ίδια καταρρέει σοκαρισμένη στον δρόμο κοιτάζοντας πίσω της την καταστροφή.

«Ήταν θαύμα πραγματικά. Περίμενα τον άντρα μου και εκείνη τη στιγμή ακούω θόρυβο και αυτό με έσωσε. Κοίταξα πάνω και βλέπω το τεράστιο κομμάτι να πέφτει και προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη να κάνω ένα βήμα, να γλιτώσω. Έπεφταν πέτρες, έχω χέρια και πόδια γρατζουνισμένα» είπε περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε.