Η Κηφισιά επέστρεψε εντυπωσιακά στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας του Ατρομήτου στο Περιστέρι με 2-1, για την Stoiximan Super League, και πλησίασε στους τρεις βαθμούς από την τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Μετά από τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έβγαλε αντίδραση, κυριάρχησε στο πρώτο μέρος και «χτύπησε» δις στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, δείχνοντας χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα.

Ο Ατρόμητος, από την πλευρά του, προσπάθησε να αντιδράσει στο φινάλε, μείωσε σε 1-2 και πίεσε ασφυκτικά, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποφύγει την ήττα, μένοντας χαμηλά στη βαθμολογία και χάνοντας την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στο «διπλό» επί του ΟΦΗ.

Το ματς

Η Κηφισιά μπήκε πιο αποφασιστικά και απείλησε από νωρίς. Στο 6’ ο Πόμπο δοκίμασε το πόδι του από μακριά, με τον Χουτεσιώτη να αποκρούει δύσκολα, ενώ αμέσως μετά ο Αντονίσε δεν βρήκε στόχο. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν με τους Πόμπο και Σόουζα, χωρίς όμως να καταφέρουν να ανοίξουν το σκορ.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή για τον Ατρόμητο ήρθε στο 26’, όταν ο Μουτουσαμί βρέθηκε έξω από την περιοχή και σούταρε, αλλά ο Ραμίρεζ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Η Κηφισιά διατήρησε τον έλεγχο και δημιούργησε ευκαιρίες με Τεττέη (29’, 37’), Πόμπο (33’) και Σόουζα (45’), ωστόσο η αστοχία την κράτησε στο μηδέν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πιέσουν ψηλά, όμως η Κηφισιά βρήκε τον τρόπο να «χτυπήσει». Στο 52’, ο Τεττέη δοκίμασε σουτ μέσα από την περιοχή, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε, και ο Παντελίδης, που ακολούθησε τη φάση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Μόλις πέντε λεπτά αργότερα (57’), οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στην κόντρα με υποδειγματικό τρόπο· ο Έμπο βρήκε τον Αντονίσε, ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα στην απέναντι γωνία πέτυχε το 0-2, υπογράφοντας ένα πανέμορφο γκολ.

Ο Λέτο στη συνέχεια «κλείδωσε» το ματς με αμυντική πεντάδα, ενώ ο Βόκολος άλλαξε διάταξη σε 4-4-2, ρίχνοντας στο ματς τους Αϊτόρ Γκαρσία και Φαν Βέερτ για να ενισχύσει την επίθεση. Οι γηπεδούχοι βρήκαν ευκαιρίες με τους Μπάκου (72’), Μουτουσαμί (75’) και Γκαρσία (76’), και τελικά μείωσαν στο 81’ με τον Τσαντίλα, που σκόραρε από κοντά μετά από σύγχυση στην περιοχή. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ, αλλά μέτρησε έπειτα από χρήση του VAR.

Πίεσε ασφυκτικά ο Ατρόμητος στα τελευταία λεπτά χωρίς να καταφέρει να πάρει κάτι παραπάνω από τον αγώνα.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Καραμάνης (71′ Φαν Βέερτ), Μουντές, Μουτουσάμι, Μίχορλ (84′ Τσιγγ΄άρας), Παπαδόπουλος, Γιουμπιτάνα (71′ Γκαρσία), Μπάκου, Οζέγκοβιτς (46′ Τσαντίλας)

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Λαρουσί 982′ Μαϊντάνα), Ποκόρνι (82′ Μποτία), Σόουζα, Σιμόν, Βιγιαφάνιες (60′ Αμανί), Έμπο, Αντονίσε (66′ Πέτκοφ), Πόμπο, Παντελίδης (82′ Τζίμας), Τεττέη