Η Κηφισιά κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη απέναντι στην Athens Kallithea με σκορ 2-1 στο Πανθεσσαλικό, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, φτάνοντας τους 5 βαθμούς και συνεχίζοντας με θετικά αποτελέσματα, ενώ η αντίπαλος της έμεινε χωρίς βαθμό.

Η Athens Kallithea προηγήθηκε νωρίς στο παιχνίδι με γκολ του Καντίγιο στο 8ο λεπτό κάνοντας το 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά ανέβασε ρυθμούς και ισοφάρισε με γκολ του Αμάνι στο 65ο λεπτό 1-1, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μούσιολικ σκόραρε για το 2-1 ολοκληρώνοντας την ανατροπή.