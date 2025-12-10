Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στο TOP-16 του FIBA Europe Cup, επικρατώντας με άνεση 101-70 της Πριέβιτζα το βράδυ της Τετάρτης (12/10). Η επιστροφή του Τέλη Μυστακίδη στην πρώτη του εμφάνιση στο «Παλατάκι» συνδυάστηκε με θερμό χειροκρότημα και νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς είχε σε εξαιρετική μέρα τον Κλίβελαντ Μέλβιν, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους σε 30 λεπτά συμμετοχής, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν και οι Νίκος Περσίδης, Μάρβιν Τζόουνς, καθώς και ο Τόμας Ντιμσά με τα σουτ του. Ο Δικέφαλος έφτασε στη νίκη χωρίς ιδιαίτερες περιπέτειες, ελέγχοντας το παιχνίδι σε όλες τις πτυχές.

Η Πριέβιτζα, προπονητής της οποίας είναι Σκωτσέζος, πάλεψε ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος δεν είχε την απαιτούμενη ενέργεια και βάθος ρόστερ για να διεκδικήσει τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των Σλοβάκων (27-10 πόντοι), τον αιφνιδιασμό (18-6) και τα επιθετικά ριμπάουντ (13-12), ενώ επικράτησε και μέσα στη ρακέτα (38-32 πόντοι).

Την επόμενη ημέρα, η προσοχή της ομάδας στρέφεται στην ολοκλήρωση της υπόθεσης Τίμι Άλεν (Τράπανι) και κυρίως στις διαπραγματεύσεις με τον Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες.