Ο Ραζβάν Λουτσέσκου απέσπασε ακόμη μια σημαντική διάκριση, αυτή τη φορά από την πατρίδα του, καθώς το Fanatik.ro, το μεγαλύτερο αθλητικό μέσο της Ρουμανίας, τον ανακήρυξε κορυφαίο Ρουμάνο προπονητή για το 2025. Η διάκριση επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση που απολαμβάνει ο τεχνικός του ΠΑΟΚ τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Ελλάδα.

Σε ένα συγκινητικό μήνυμα, ο Λουτσέσκου ευχαρίστησε την οικογένεια Σαββίδη για την ευκαιρία να εργαστεί σε υψηλό επίπεδο, αλλά και τους ποδοσφαιριστές και συνεργάτες του για τον επαγγελματισμό, τη θέληση και την αποφασιστικότητά τους. Τόνισε ότι η διάκριση δεν ανήκει σε έναν μόνο άνθρωπο, αλλά σε όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ και σε όλη τη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ χαιρέτισε τη διάκριση μέσω ανάρτησης, τονίζοντας: «Το μεγαλύτερο αθλητικό μέσο της Ρουμανίας, Fanatik.ro, βράβευσε τον Ραζβάν Λουτσέσκου ως τον κορυφαίο Ρουμάνο προπονητή της χρονιάς! Περήφανοι για τον δικό μας #TheGeneral!».