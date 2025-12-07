Ένταση, πέναλτι, κουβέντα για τη διαιτησία…. Ολα τα είχε το «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη για το φινάλε του 1ου γύρου, με τους γηπεδούχους να φτάνουν σε μία μεγάλη νίκη με 3-1 για την 13η αγωνιστική.

Ο Τάισον άνοιξε το σκορ στο 28′ και ο Γένσεν ισοφάρισε στο 44′ με δύο γκολ του Γιακουμάκη (45’+6′, 48′) να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. «Φωνές» του Άρη πριν καν συμπληρωθεί το ημίχρονο, με επίκεντρο τρεις φάσεις για τις οποίες θεωρεί ότι έκριναν το τελικό αποτέλεσμα.

Άρης: Καρέ αλλαγών ο Χιμένεθ (4-2-3-1)

Με τέσσερα νέα πρόσωπα η ενδεκάδα του Ανδαλουσιανού τεχνικού και σημείο αναφοράς τον Λορέν Μορόν που επανήλθε στην κορυφή της επίθεσης.

Διούδης κάτω από τα δοκάρια. Φαντιγικά-Τεχέρο στα άκρα της άμυνας και οι Άλβαρο-Ρόουζ στα στόπερ. Μόντσου, Γαλανόπουλος και Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή. Πέρεθ-Γένσεν στις πλευρές και ο Μορόν στην κορυφή.

ΠΑΟΚ: Τα άλλαξε… σχεδόν όλα ο Λουτσέσκου

Οκτώ νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα των γηπεδούχων, αλλά δίχως τον Γιάννη Κωνσταντέλια που ξεκίνησε το ματς από τον πάγκο.

Παβλένκα στο τέρμα. Κένι-Μπάμπα στα άκρα της άμυνας και οι Λόβρεν-Κετζιόρα στα στόπερ. Ο Μειτέ με τον Οζντόεφ στη μεσαία γραμμή και τον Ιβανούσετς λίγο πιο μπροστά. Ζίβκοβιτς-Τάισον στα εξτρέμ και ο Γιακουμάκης στην κορυφή.

Ο αγώνας

Η πρώτη εικόνα του ντέρμπι δεν δικαιολόγησε τον χαρακτηρισμό του… Δύο κακές ομάδες, πολλές μονομαχίες και… ξύλο. Χρειάστηκε να περάσουν 18 λεπτά ώστε η πολύ καλή ευκαιρία του Πέρεθ στο τρανζίσιον να… σπάσει τη μονοτονία του αγώνα. Οι αλλαγές ρόλων από πλευράς Χιμένεθ δεν βοήθησαν τον Άρη και ειδικά οι Φαντιγκά-Γένσεν στα αριστερά. πλευρά την οποία οι γηπεδούχοι σημάδεψαν και από εκεί ήρθε το κόρνερ στο οποίο ο Μεϊτέ ανάγκασε τον Διούδη στην πρώτη μεγάλη επέμβαση του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ επέμεινε και στο 28′ από τη σέντρα του Ζίβκοβιτς και κακό γύρισμα παίκτη του Άρη, ο Τάισον εκτέλεσε στην κίνηση μέσα από την περιοχή και άνοιξε το σκορ, στην δεύτερη φάση του στο ματς

Ο Γένσεν έδωσε ανάσα στον Άρη, άμεση αντίδραση από τον ΠΑΟΚ

Για παραπάνω από δέκα λεπτά το ματς επέστρεψε στην κακή εικόνα του πρώτου 20λεπτου. Ο Άρης δεν παρέκκλινε του πλάνου του και στο επόμενο τρανζίσιον που βρήκε ήρθε και η ισοφάριση με το ριμπάουντ του Γένσεν σε ασταθή επέμβαση του Παβλένκα, στο 44′.

Ένα γκολ το οποίο θα άλλαζε το μομέντουμ του ματς πριν το ημίχρονο, δίχως όμως ο ΠΑΟΚ να έχει πει την τελευταία του λέξη. Στις καθυστερήσεις, ο Τάισον κέρδισε πέναλτ, απόφαση που προκάλεσε τις αντιδράσεις του Άρη. Ο Γιακουμάκης έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με το 2-1 υπέρ των γηπεδούχων, ευστοχώντας από τα έντεκα βήματα.

Με γκολ έκλεισε το πρώτο μέρος, με γκολ ξεκίνησε και το δεύτερο. Μία αδράνεια της άμυνας, πάλι από τη δεξιά πλευρά, έφερε τον Γιακουμάκη σε θέση βολής για το 3-1. Το ματς από εκεί και πέρα… έσβησε με ελάχιστα σημεία αναφοράς, όπως τη φάση του Μορόν στο 62′ και τον Παβλένκα να διώχνει με τα πόδια στο τετ α τετ του Ανδαλουσιανού επιθετικού. Στο 72′ και στο 74′ ο Ζίβκοβιτς βρέθηκε απέναντι στο 4-1, αλλά τη μία τον σταμάτησε ο Διούδης και στη δεύτερη το τελείωμα του Σέρβου ήταν κακό.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα – Οζντόεφ (79′ Καμαρά), Μεϊτέ – Ζίβκοβιτς (80′ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (67′ Ντεσπότοφ), Τάισον- Γιακουμάκης (58′ Μύθου)

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης – Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Φαντιγκά (83′ Παναγίδης) – Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (56′ Ντούντου) – Πέρεθ (90′ Γιαννιώτας), Μόντσου, Γένσεν (90’Μισεουί) – Μορόν