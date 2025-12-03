Ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί το βράδυ της Τετάρτης στο «Κλ. Βικελίδης» (21:30, CS 1) για το πρώτο από τα δύο διαδοχικά ντέρμπι με τον Άρη, σε μια εβδομάδα που αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική για τους «ασπρόμαυρους».

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει ήδη χαράξει την τακτική του, τόσο για τη σημερινή αναμέτρηση στο Κύπελλο Ελλάδας όσο και για το κρίσιμο παιχνίδι πρωταθλήματος της Κυριακής στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον «αιώνιο» αντίπαλο της Θεσσαλονίκης.

Ο Ρουμάνος προπονητής δείχνει να έχει ξεκάθαρη στρατηγική για το πώς θα διαχειριστεί το «διπλό» ραντεβού με τον Άρη. Με τη φετινή μορφή του Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως οι πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη τετράδα είναι περιορισμένες, ειδικά από τη στιγμή που θα ολοκληρώσει τη League Phase απέναντι στο Μαρκό στην Τούμπα.

Παρ’ όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πέσει θύμα έκπληξης για να μην πάρει την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση, όπου θα κριθεί το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Παρότι κάθε ντέρμπι Άρης–ΠΑΟΚ έχει πάντα το δικό του βάρος, και οι δύο ομάδες φαίνεται να έχουν περισσότερο το μυαλό τους στη μάχη της Κυριακής για το πρωτάθλημα.

Το αποψινό παιχνίδι για το Κύπελλο δεν κρίνει κάποιο μεγάλο στόχο, όμως ένα θετικό αποτέλεσμα θα επιτρέψει στον ΠΑΟΚ να «σφραγίσει» ουσιαστικά από νωρίς την παρουσία του στα πλέι οφ. Παράλληλα, θα του δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα καλύτερο πλασάρισμα, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στις μελλοντικές νοκ άουτ διασταυρώσεις μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Ο Δικέφαλος θα βρεθεί στο «Κλ. Βικελίδης» με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα σε μια κρίσιμη διπλή αποστολή, γνωρίζοντας καλά ότι οι επόμενες ημέρες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη συνέχεια της φετινής σεζόν.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Δημήτρης Πέλκας έμειναν εκτός, με τον πρώτο να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση της Κυριακής, και τον δεύτερο να επιστρέφει στις αρχές του 2026. Τέλος, ο Σουαλιό Μεϊτέ θα εκτίσει την ποινή της αποβολής του από την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.