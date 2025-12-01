Και πλέον οι αριθμοί τον δικαιώνουν απόλυτα, αφού έχει φτάσει αισίως τα επτά γκολ, όσα δηλαδή είχε πετύχει ολόκληρη την περσινή πρωταθληματική σεζόν — και μάλιστα σε λιγότερο από το μισό των αγώνων!

Ο «Οζ» διάγει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στη Stoiximan Super League, με τις τελευταίες εβδομάδες να αποτελούν απλώς την επιβεβαίωση της εκρηκτικής του φόρμας. Μετά τα δύο γκολ που πέτυχε στη Λιβαδειά για το μεγάλο «διπλό» με 3-2, ο Ρώσος μέσος έφτασε τα επτά συνολικά τέρματα σε μόλις 854 αγωνιστικά λεπτά, επίδοση που τον φέρνει στη δεύτερη θέση των σκόρερ του πρωταθλήματος, παρέα με τον Όζμπολτ του Λεβαδειακού και πίσω μόνο από τον Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού.

Και πώς να βρίσκεται χαμηλότερα, όταν σε διάστημα λίγων εβδομάδων έχει σκοράρει παντού και κόντρα σε – σχεδόν όλους. Δύο γκολ στη Λιβαδειά για τις δυο ισοφαρίσεις, δύο κόντρα στον Βόλο στην Τούμπα, δύο στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό και ενα απέναντι στην Κηφισιά. Σε ένα σερί-φωτιά που θυμίζει… επιθετικό σε prime κατάσταση.

Ένας μέσος με νούμερα φορ και δημιουργικότητα «δεκαριού»

Το πιο εντυπωσιακό δεν είναι μόνο η αποτελεσματικότητά του στο γκολ, αλλά το γεγονός ότι παραμένει μέσος. Ένας box-to-box χαφ που καλύπτει τεράστιες αποστάσεις, πατάει στο «10» και επιστρέφει στο «6» μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κι όμως, βρίσκει συνεχώς τρόπους να γίνει καθοριστικός στο τελείωμα των φάσεων.

Παράλληλα με τα επτά γκολ, έχει μοιράσει τρεις ασίστ, ήδη ξεπερνώντας την περσινή του επίδοση σε δημιουργία. Μάλιστα, οι δύο από αυτές έχουν καταλήξει σε τέρματα του Πέλκα. Με τη σέντρα-διαβήτης στο ματς με τον Ατρόμητο και με το κλέψιμο και το «σερβίρισμα» στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Ο Οζντόεφ δεν περιμένει απλώς την μπάλα — ξέρει να βρίσκεται εκεί που πρέπει. Το γύρισμα του Τέιλορ με τον Βόλο, οι κενές ζώνες στις Σέρρες, η καλή τοποθέτηση του στα δυο κόρνερ του Ιβανούσετς στην Λιβαδειά, όλα δείχνουν έναν παίκτη που έχει εξαιρετική αντίληψη φάσεων και φοβερό timing στο πότε πρέπει να πατήσει περιοχή και τι να κανει όταν έρχεται η μπάλα τόσο χαμηλά, όσο και από όταν αυτή ειναι στο χορτάρι.

Ισοφαρίζει ρεκόρ, κυνηγάει νέα και δείχνει… ασταμάτητος

Την σεζόν του τίτλου, ο Οζντόεφ είχε ολοκληρώσει τη σεζόν με επτά γκολ και δύο ασίστ σε 50 συμμετοχές. Φέτος, σε μόλις 20 παιχνίδια, έχει ήδη φτάσει τα ίδια γκολ και έχει περισσότερες ασίστ, αφού εκτός από τις δυο ασίστ στο πρωτάθλημα, έχει και μια ακόμα στην Ευρώπη για τον Γιακουμάκη στο 4-0 κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις.

Με απλά λόγια, έχει αλλάξει επίπεδο και δείχνει πως πάει ολοταχώς για διψήφιο αριθμό τερμάτων, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για χαφ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Και μαζί με τα στατιστικά, προσθέτει και ένα σημαντικό τακτικό πλεονέκτημα στον ΠΑΟΚ: είναι ένας χαφ που μπορεί να δώσει ενέργεια, να καλύψει ολόκληρη τη μεσαία γραμμή, αλλά ταυτόχρονα να γίνει και καθοριστικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Είναι το στοιχείο που έλειπε από τη μεσαία γραμμή της ομάδας για χρόνια και που φέτος αλλάζει ολόκληρη τη δυναμική του άξονα.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ είναι η πιο σταθερή μονάδα του ΠΑΟΚ, ένας παίκτης που «κουμπώνει» απόλυτα στο παιχνίδι του Λουτσέσκου και που με την αυτοπεποίθηση να χτυπάει κόκκινο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επικίνδυνους χαφ της κατηγορίας. Κι αν κρίνουμε από την εικόνα του, το κοντέρ… μόλις ξεκίνησε να γράφει.