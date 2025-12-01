Δημοφιλή
Ο ΠΑΟΚ που αρνήθηκε να χάσει – Μια νίκη τίτλου μέσα κόντρα σε μια περίεργη διαιτησία
Αν κάποιος ήθελε να δει τι σημαίνει «ματς που τα έχει όλα», αρκούσε να καθίσει να παρακολουθήσει το Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ.
O Γιόβιτς εξέθεσε δύο προπονητές
Εκανε «πράγματα και θαύματα» ο Λούκα Γιόβιτς στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και με τον δικό του τρόπο, με το χορταστικό χατ-τρικ που πέτυχε, μπορεί να ειπωθεί πως «ξεγύμνωσε» τις επιλογές δύο προπονητών του Παναθηναϊκού. Αφ’ ενός του Ρουί Βιτόρια και αφ’ ετέρου του Ράφα Μπενίτεθ. Και ιδού το γιατί: Ο […]
Ο «νόμος» του ντέρμπι: Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει
Ο θεμελιώδης νόμος του Μέρφι λέει πως «αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει». Και στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός είδε τον νόμο αυτό να ξεδιπλώνεται μπροστά του σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια. Το ντέρμπι στραβοκύλησε από νωρίς, σαν μια ιστορία που είχε αποφασίσει από μόνη της το τέλος της, πριν καν γραφτεί. Η αρχή έγινε […]
Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό»
Αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ο πρόεδρος της Παρτιζάν, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο «Ζοτς» ήθελε να αποχωρήσει πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.