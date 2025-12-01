Μια απουσία που δεν περνά απαρατήρητη, αφού πρόκειται για τον παίκτη που έχει γίνει σχεδόν… συνώνυμο της σταθερότητας στο φετινό ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Ο Γάλλος χαφ δεν έχει χάσει ούτε δευτερόλεπτο της φετινής πορείας του Δικεφάλου, έχοντας συμμετοχή και στα 23 επίσημα παιχνίδια από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, με τα 21 εξ αυτών ως βασικός.

Ένα εξωπραγματικό σερί παρουσίας, που αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη σωματική του ετοιμότητα, αλλά και το πόσο καθοριστικός θεωρείται για τον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα του Λουτσέσκου. Σταθερότητα, δύναμη, ενέργεια, κέρδισμα μονομαχιών, «κατάποση» μέτρων στο χορτάρι — όλα αυτά είναι στοιχεία που ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να παίρνει σχεδόν μηχανικά από τον Μεϊτέ.

Η τελευταία φορά που ο «Σου» έμεινε εκτός αποστολής ήταν πριν από οκτώ μήνες, στο περσινό ματς της πρεμιέρας των πλέι οφ κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (30 Μαρτίου). Από τότε μετρούσε 28 συνεχόμενες συμμετοχές με την ασπρόμαυρη φανέλα, ένα σερί που θα σταματήσει τώρα… από το πουθενά και μάλιστα πριν από ένα παιχνίδι μεγάλης πίεσης και ειδικού χαρακτήρα.

Παρόλα αυτά, η απουσία του ίσως να έρχεται σε μια στιγμή λιγότερο προβληματική από όσο θα περίμενε κανείς. Ο Καμαρά επέστρεψε μετά από ενάμιση μήνα στα πιτς και έδειξε ότι μπορεί να ξαναμπεί στη συζήτηση για τη μεσαία γραμμή, ενώ ο Μπιάνκο εμφανίζεται ολοένα και πιο προσαρμοσμένος στα δεδομένα του ΠΑΟΚ και στις απαιτήσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ουσιαστικά, για πρώτη φορά μετά από καιρό, ο ΠΑΟΚ έχει επιλογές στο «6» και στο «8», κάτι που του επιτρέπει να μοιράσει ρόλους χωρίς να χάσει εντελώς την ισορροπία του. Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τον όγκο και το επιθετικό pressing του Μεϊτέ, αλλά τουλάχιστον ο Δικέφαλος δεν μπαίνει στο ντέρμπι με… γυμνή τη μεσαία γραμμή.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η απουσία του Γάλλου αλλάζει τα δεδομένα του ντέρμπι, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά. Και η πρώτη φορά μετά από οκτώ μήνες που ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πορευτεί χωρίς τον Μεϊτέ, έρχεται σε μια βραδιά όπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα χρειαστεί από όλους τους υπόλοιπους ένα βήμα παραπάνω.