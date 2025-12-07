Τέσσερις αλλαγές για τον Μανόλο Χιμένεθ στην ενδεκάδα του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Πρώτο σημείο αναφοράς ο Λορέν Μορόν που επανέρχεται στην κορυφή της επίθεσης. Διούδης, Τεχέρο και Ράτσιτς τα υπόλοιπα νέα πρόσωπα στο πλάνο του Ανδαλουσιανού τεχνικού.

Διούδης κάτω από τα δοκάρια. Φαντιγικά-Τεχέρο στα άκρα της άμυνας και οι Άλβαρο-Ρόουζ στα στόπερ. Μόντσου, Γαλανόπουλος και Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή. Πέρεθ-Γένσεν στις πλευρές και ο Μορόν στην κορυφή.

Να σημειωθεί ότι ο Φαμπιάνο έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, με τον Χιμένεθ να ξεμένει από εναλλακτικές στα στόπερ.

H ενδεκάδα του ΑΡΗ: Διούδης – Φαντιγκά, Ρόουζ, Άλβαρο, Τεχέρο – Ράτσιτς, Γαλανόπουλος – Πέρεθ, Μόντσου, Γένσεν – Μορόν

Στον πάγκο οι: Αθανασιάδης, Ντούντου, Γιαννιώτας, Μορουτσάν, Παναγίδης, Μισεουί, Νινγκ, Μάικιτς, Φρίντεκ, Χαρούπας