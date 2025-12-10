Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την κρίσιμη αναμέτρηση της Πέμπτης (11/12, 19:40) απέναντι στη Λουντογκόρετς, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά για την πορεία του στη φάση των ομίλων του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει πιστός στη στρατηγική που εφαρμόζει τους τελευταίους μήνες και δεν ανακοίνωσε αποστολή, κινούμενος κάτω από μια μυστικότητα που δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Η τελευταία προπόνηση του Δικεφάλου πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και όχι στο Ράζγκραντ, όπου θα διεξαχθεί η αυριανή αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως εκτός προγράμματος έμειναν οι τραυματίες Δημήτρης Πέλκας, Γιάννης Μιχαηλίδης, Γιώργος Γιακουμάκης και Ζόαν Σάστρε, με τον Λουτσέσκου να μην έχει άλλα απρόοπτα της τελευταίας στιγμής.

Πάντως, είναι χαρακτηριστικό πως οι τρεις πρώτες απουσίες καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, καθώς το περασμένο Σάββατο ο Μιχαηλίδης υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο, μια μέρα αργότερα ο Γιακουμάκης υπέστη θλάση και μόλις χθες ο Σάστρε παραπονέθηκε για ενοχλήσεις που τον έθεσαν νοκ άουτ.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί εντός των επόμενων ωρών για τη Βουλγαρία, όπου έχει προγραμματιστεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ θα έχει στο πλευρό του 800 φιλάθλους, που θα μεταβούν οδικώς στο Ράζγκραντ, και για να το κάνουν θα πρέπει να περάσουν και τα μπλόκα τον αγροτών που υπάρχουν στις δυο διαδρομές που μπορούν να ακολουθηθούν.