Η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Buongiorno, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας της. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα της, ο οποίος, όπως είπε, δεν ενέκρινε ποτέ την επιλογή της να ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Ο πατέρας μου ήτανε δικαστικός, έλειπε, δεν τον γνώρισα. Τον γνώρισα στα 6 μου χρόνια. Όταν λοιπόν εγκαταστάθηκε στο σπίτι άρχισε να μου κάνει τον Γκιουλέκα, πράγμα που εγώ δεν είχα συνηθίσει. Δεν μου άρεσε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε: «Δεν τα είχα καλά με τον πατέρα μου. Δεν τον αγάπησα ποτέ. Είπε ότι όταν εάν γίνω ηθοποιός θα με σφάξει. Επειδή λοιπόν δεν είχε πρόθεση να με σφάξει, έκανε ότι δεν έμαθε ποτέ τίποτα, ότι τάχα μου δεν ξέρει».

Η Μαρία Κωνσταντάρου αποκάλυψε ότι απεχθάνεται τα ριάλιτι, ενώ εξέφρασε τους προβληματισμούς της για τις πολιτικές εξελίξεις διεθνώς, αναφέροντας ειδικά το όνομα του Τραμπ.

Η πορεία στην υποκριτική

Αναφερόμενη στην επαγγελματική της διαδρομή, τόνισε: «Δεν έπαιξα ρόλο που δεν αγάπησα. Όταν παίξαμε το “Αχ αυτή η γυναίκα μου”, ίσως βλέποντάς με να παίζω τόσο ωραία την κωμωδία, σκέφτηκαν ποτέ ότι θα μπορούσα να παίξω στην Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο και στο Ηρώδειο έχει παίξει και η κουτσή Μαρία. Εγώ δεν έχω παίξει».

Τα οικονομικά προβλήματα

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια. «Μόνο από τη ‘Σοφία Ορθή’ έβγαλα χρήματα. Αγόρασα ομόλογα του δημοσίου και τα έχασα όλα μου τα λεφτά. Τώρα περνάω πολύ δύσκολα. Έχω πουλήσει πίνακες, χρυσαφικά, αντικείμενα, αντίκες, ό,τι μπορούσε να πουληθεί, πουλήθηκε», είπε.

Η σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Αναφερόμενη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, σημείωσε πως, αν και δεν ήταν φίλες, υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση. «Με την Αλίκη τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα μια φορά η Αλίκη μου λέει “γιατί δεν είμαστε εμείς φίλες;”. Λέω “Αλίκη μου γιατί δεν έχεις χρόνο”. Η φιλία χτίζεται. Μπορούσε να μου εκμυστηρευτεί στο καμαρίνι κάποια στιγμή κάτι προσωπικό της, αλλά δεν κάναμε παρέα ποτέ. Η Αλίκη δεν ήτανε η Barbie που παρίστανε. Την Barbie θέλανε, γι’ αυτό τους την έδινε. Η Αλίκη ήταν για πολύ σπουδαιότερα πράγματα».

Όσο για τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, η ηθοποιός προτίμησε να μην κάνει κανένα σχόλιο.

Η στάση της απέναντι στη ζωή και τον θάνατο

Κλείνοντας, η Μαρία Κωνσταντάρου δήλωσε πως δεν τη φοβίζει ο θάνατος, αλλά την απασχολεί η πορεία προς αυτόν, δείχνοντας μια ώριμη και στοχαστική στάση απέναντι στη ζωή.