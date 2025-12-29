Ο Τάσος Κωστής μίλησε στο «Happy Day» για την πορεία του στο θέατρο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αλλά και για την προσωπική του ζωή. Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια της συζύγου του, στις στιγμές που τον καθόρισαν και στη γνωριμία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Κάθε πρωί κάνω τον μάγειρα, φτιάχνω περίπλοκα φαγητά που μου αρέσουν. Εγώ έμαθα τη γυναίκα μου να μαγειρεύει. Κάνω παστίτσιο και λαχανοντολμάδες. Μαγείρευα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά έτρωγε ένα καρότο και την καρδιά ενός μαρουλιού», αποκάλυψε ο ηθοποιός, δείχνοντας την αγάπη του για τη μαγειρική.

Ο Κωστής παραδέχτηκε ότι η σχέση του με το θέατρο δοκιμάστηκε έντονα, ιδιαίτερα σε περιόδους που η υγεία του δεν του επέτρεπε να εργαστεί. «Συνέχεια δεν θέλω να πάω στο θέατρο και στο καμαρίνι. Βαράει το πρώτο κουδούνι και σπιντάρω. Έχω παίξει άρρωστος στο θέατρο, έπαιζα με 32 αιματοκρίτη, δεν μπορούσα να ανέβω τα σκαλοπάτια. Έκανα πρόβες με τα σωληνάκια», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κάτια Δανδουλάκη, που στάθηκε δίπλα του στα δύσκολα. «Η Κάτια Δανδουλάκη με στήριξε πολύ, μου είπε “θα ανοίξουμε όταν είσαι έτοιμος”». Ο ίδιος τόνισε πως, παρά τις αντιξοότητες, παραμένει αισιόδοξος: «Δεν αφήνω τις δυσκολίες να με παίρνουν από κάτω, θέλω να ζω τη ζωή».

Συγκινητική ήταν η στιγμή που μίλησε για τη σύζυγό του. «Η γυναίκα μου ήταν σύζυγος και μάνα. Ήμουν τυχερός που τη συνάντησα και έζησα μαζί της 46 χρόνια, ευχαριστώ που υπήρξε στη ζωή μου», είπε με συγκίνηση.

Για τον πόνο της απώλειας, ο ηθοποιός σημείωσε: «Ο πόνος δεν φεύγει, υπάρχει, αλλά προσπαθώ να τον διαχειρίζομαι. Μου λείπει, αλλά δεν ξεχνάω και δεν θέλω να ξεχάσω. Πλέον στις εμφανίσεις με συνοδεύει η 17χρονη εγγονή μου η Μαριάννα», αποκάλυψε, αναφέροντας πως η νεαρή πήρε το όνομα της γιαγιάς της.

Ο Τάσος Κωστής έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη μάχη του με τον καρκίνο. «Η γυναίκα μου, όταν μου ανακοίνωσαν ότι έχω καρκίνο, λιποθύμησε ενώ εγώ άρχισα να σκέφτομαι να κάνω τη διαθήκη μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη δύσκολη εκείνη περίοδο της ζωής του.