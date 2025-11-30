Η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε για τη μακρόχρονη πορεία της στην υποκριτική και τη συνεργασία της με τη θρυλική Αλίκη Βουγιουκλάκη, κάνοντας μια συγκινητική αναδρομή στο παρελθόν. Η 92χρονη ηθοποιός δήλωσε πως δεν αισθάνεται το βάρος της ηλικίας, ενώ αποκάλυψε ότι έχει συμμετάσχει κινηματογραφικά σε μόλις δύο ταινίες – και στις δύο στο πλευρό της Βουγιουκλάκη.

Οι δύο αυτές ταινίες ήταν οι «Αχ αυτή η γυναίκα μου» και «Μαρία της σιωπής». Η Κωνσταντάρου αναφέρθηκε με θαυμασμό στη Βουγιουκλάκη, υπογραμμίζοντας πως διέθετε μοναδικό ταλέντο, έντονη σκηνική παρουσία και ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ήθελε να παρουσιάζεται στο κοινό.

Η εικόνα της Αλίκης και η σχέση τους

Όπως ανέφερε, όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη ανέβασε το έργο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και η παράσταση δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία, η ίδια συνειδητοποίησε ότι το κοινό την προτιμούσε σε πιο ανάλαφρους ρόλους. «Ο κόσμος ήθελε να τη βλέπει πιο παιχνιδιάρα και πιο ανάλαφρη», σημείωσε η Κωνσταντάρου, εξηγώντας πως η Βουγιουκλάκη είχε πλήρη επίγνωση της εικόνας και της απήχησής της.

Η ηθοποιός θυμήθηκε ακόμη: «Είμαι 92 ετών και δεν μου φαίνεται! Έκανα μόνο δύο ταινίες στην καριέρα μου, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το “Αχ αυτή η γυναίκα μου” και τη “Μαρία της σιωπής”. Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Μπάρμπι! Όταν η Αλίκη έπαιξε το “Αντώνιος και Κλεοπάτρα” δεν πήγε καλά, γιατί ο κόσμος ήθελε να τη βλέπει γατούλα. Και είπε και η Αλίκη “αυτό θέλετε, αυτό θα φάτε”. Η Αλίκη, επειδή ήταν σπουδαία ηθοποιός, δεν με φοβήθηκε ποτέ. Όλες οι άλλες πρωταγωνίστριες δεν με πήραν».

Η Κωνσταντάρου τόνισε ότι η Βουγιουκλάκη δεν την αντιμετώπισε ποτέ ανταγωνιστικά, σε αντίθεση με άλλες πρωταγωνίστριες που απέφευγαν να συνεργαστούν μαζί της. Όπως είπε, η Αλίκη δεν φοβόταν τη συνύπαρξη επί σκηνής και αυτό την έκανε να ξεχωρίζει.

Διαβάστε ακόμα: