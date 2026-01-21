Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω ισχυρών ανέμων μέχρι 9 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο με συμβατικά πλοία και κατόπιν κρίσης του εκάστοτε πλοιάρχου. Την ίδια ώρα, κλειστές παραμένουν οι γραμμές Αγία Μαρίνα–Νέα Στύρα, Ρίο–Αντίρριο, Βόλος–Σποράδες, Καβάλα–Πρίνος, Ηγουμενίτσα–Λευκίμμη–Κέρκυρα, καθώς και Κυλλήνη–Ζάκυνθος και Κυλλήνη–Κεφαλονιά.

Οι επιβάτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.