Η κακοκαιρία που αναμένεται να σαρώσει τη χώρα, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε πολλές περιοχές. Οι δυνατές βροχές και οι ισχυροί άνεμοι έχουν δημιουργήσει συνθήκες πανικού, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Διαδιχοκιά μήνυμα 112 εστάλησαν στους κατοίκους της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας και της Αργολίδας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει από νωρίς το πρωί έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

Το βράδυ της Τρίτης (20.01.2026) εξέδωσε έκτακτα μέτρα και το υπουργείο Εργασίας, ακολουθώντας το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι, εκτός από μαθητές και καθηγητές που θα κάνουν μάθημα μέσω τηλεκπαίδευσης και υπαλλήλους του Δημοσίου που θα μπορούν είτε να δουλέψουν μέσω τηλεργασίας, είτε δικαιούνται να καθυστερήσουν στην εργασία τους, ανακοινώθηκε ότι και οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα προστατεύονται βάσει νόμου, λόγω των ακραίων φαινομένων.

Παράλληλα, λόγω της κακοκαιρίας κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στον Δήμο Ευρώτα, στον Δήμο Μονεμβασιάς, στο νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών (Θάσος), όπως και στις δημοτικές ενότητες Ινάχου και Τοπικής Κοινότητας Βαρετάδας (Αμφιλοχία).

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την από 20.1.2026 εγκύκλιο, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα επικρατήσουν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και κατόπιν συσκέψεως με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Α. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και, συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το χρονικό διάστημα 06.00 πμ-18.00 μμ, καθώς και στην Περιφέρεια Αττικής και στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, το χρονικό διάστημα 10.00 πμ-20.00 μμ, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως είναι οι εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery) κ.λπ.. Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Β. Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Γ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για την εφαρμογή της εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πληγούν ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Η κακοκαιρία «κλείνει» την Τετάρτη και το Δημόσιο – Δικαιολογημένη η απουσία των υπαλλήλων

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε οδηγία σύμφωνα με την οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, να μην προσέλθουν στα καθήκοντά τους και η απουσία τους θα θεωρηθεί δικαιολογημένη. Η απόφαση λαμβάνεται ενόψει της αναμενόμενης επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων στην Αττική, όπως προειδοποιεί η ΕΜΥ με Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Επισημαίνεται ότι, εύλογα τα μέτρα δεν αφορούν προσωπικό υπηρεσιών αιχμής, όπως δήμοι, περιφέρειες, νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να συνεχίσουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με οδηγίες των επικεφαλής τους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του του Υπουργείου Εσωτερικών για το πώς θα λειτουργήσει το Δημόσιο την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου:

Σε συνέχεια του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΦΚ), που εκδόθηκε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καλούνται οι υπηρεσίες του δημοσίου που εδρεύουν σε περιοχές που αναφέρονται σε αυτό, όπως τυχόν θα επικαιροποιείται αρμοδίως από την ΕΜΥ βάσει της εξέλιξης του καιρικού φαινομένου, να προβούν σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών για την Τετάρτη 21/1/2026, στις εξής ενέργειες:

Σε περιπτώσεις όπου, με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, συνιστάται η τηλεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 ή άλλες ειδικές διατάξεις, προκειμένου αφενός να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τυχόν επιπτώσεις λόγω των καιρικών συνθηκών, και αφετέρου να διασφαλιστεί η λειτουργία των Υπηρεσιών.

Οι υπάλληλοι που δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, δύνανται να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αδειών απουσίας. Για το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό του Δημοσίου ισχύει η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 50, του ΥΚ και για το ΙΔΟΧ προσωπικό οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του ΑΚ περί ανυπαίτιας μη παροχής εργασίας. (Σχετική η εγκύκλιος με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ. 4758/20-3-2023-ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ). Για την έγκριση της άδειας αυτής δεν απαιτείται εν προκειμένω η προσκόμιση δικαιολογητικών από δημόσιες αρχές.

Στις περιπτώσεις που η παρουσία των υπαλλήλων στις Υπηρεσίες τους κριθεί αιτιολογημένα ότι δύναται ή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο ή προγενέστερο χρόνο από τον καθορισμένο χρόνο προσέλευσης ή αποχώρησης, η τυχόν καθυστέρηση στην προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρησή τους κρίνεται αιτιολογημένη, εφόσον στοιχειοθετείται αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης ή αποχώρησης στον καθορισμένο χρόνο, καθώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προτάσσεται η ασφάλεια τους. Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με Δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί για την 21η/1/2026, τα οποία εκτάκτως, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, οι Υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για να ενημερωθούν αρμοδίως οι πολίτες με κάθε πρόσφορο τρόπο και να υπάρξει μέριμνα άμεσα για τον επαναπρογραμματισμό νέου ραντεβού.

Τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.λπ.