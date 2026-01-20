Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τις Περιφέρειες από Τετάρτη έως Πέμπτη.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, συνεδρίασε αμέσως μετά την έκδοση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων φαινομένων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση «Red Code» τις Περιφέρειες

Αττικής,

Πελοποννήσου,

Στερεάς Ελλάδας,

Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας από Τετάρτη έως Πέμπτη.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.

Η λειτουργία των σχολείων στην Αττική επηρεάζεται για την Τετάρτη, καθώς αποφασίστηκε το προληπτικό κλείσιμό τους λόγω των έντονων φαινομένων που αναμένονται από το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες και δυνατούς ανέμους.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, «η Αττική τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό και αποφασίσαμε να κλείσουμε τα σχολεία για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, ενώ κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν

«Θα έχουμε πολλές βροχές, δυνατούς ανέμους και χιόνια σημείωσε και ανέλυσε τις περιοχές που θα επηρεαστούν από έντονες βροχές και καταιγίδες», αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Πρόκειται για τις παρακάτω περιοχές:

Πελοπόννησος

Αττική

Βοιωτία

Εύβοια

Σποράδες

Ανατολικό Αιγαίο

Κυκλάδες

Όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, οι καταιγίδες θα εστιάζονται κυρίως πάνω από τη θάλασσα, ενώ οι μεγάλες σε διάρκεια βροχές, είναι πιθανό να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Μάλιστα, οι βροχές θα μετατρέπονται σε χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, σε κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα σε 300 και 400 μέτρα.

Αναμένονται επίσης πολύ θυελλώδεις ανατολικοί – νοτιοανατολικοί άνεμοι τόσο στη ξηρά όσο και τη θάλασσα, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να εφιστά μεγάλη προσοχή.

Προειδοποίηση της ΕΜΥ για έντονα φαινόμενα

Στο έκτακτο δελτίο της, η ΕΜΥ αναφέρει ότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα σε ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Αττική, Εύβοια, Σποράδες, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά, προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το πρωί της Τετάρτης σε κεντρική και νότια Ελλάδα και από το απόγευμα στο Αιγαίο. Εντονότερα φαινόμενα αναμένονται σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια, Αττική, Θεσσαλία, Σποράδες και Κυκλάδες.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Πελοποννήσου, Ηπείρου, Στερεάς, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, κατά τόπους και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Ιδιαίτερη ένταση αναμένεται στη δυτική Μακεδονία και στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο και το Αιγαίο μέχρι το πρωί της Πέμπτης.

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στα δυτικά, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά ως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, φτάνοντας το πρωί τα 7-9 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, το Meteo κατατάσσει στην Κατηγορία 5 (ακραία) τις βροχοπτώσεις που αναμένονται αύριο.

Επιπλέον, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης,

οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία

οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια.

Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του, σημείωσε ότι «από την Τρίτη το βράδυ, καθώς πλησιάζει το βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο, αναμένεται περισσότερη υγρασία και πιο αξιόλογα φαινόμενα την Τετάρτη».

Από τη μία πλευρά, δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένης ακραίας κακοκαιρίας για την Αττική, ενώ από την άλλη, η τοπική ευαισθησία –ιδίως σε αστικές περιοχές όπως η Αθήνα– επιβάλλει επαγρύπνηση και μέτρο στην ερμηνεία. Οι χάρτες υετού ή ειδικών φαινομένων είναι χρήσιμοι, αλλά η πρόγνωση δεν είναι το χρώμα τους. Είναι η σωστή ανάγνωσή τους.

Στην Αττική δεν αναμένονται πολλές καταιγίδες. Οι βροχές μπορεί να είναι κατά τόπους επίμονες ή μέτριας έντασης, αλλά χωρίς εκτεταμένη ηλεκτρική δραστηριότητα. Αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για ένα επεισόδιο διάρκειας και όχι έντασης, όπου τα υετικά ποσά μπορούν να συσσωρευτούν κυρίως μέσω συνεχούς βροχής και όχι μέσω ισχυρών καταιγίδων. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν καταγραφούν τοπικά αξιόλογα ύψη υετού, αυτά δεν θα συνδέονται με «πολλές καταιγίδες» στην Αττική, αλλά με την παρατεταμένη δράση του συστήματος — μια λεπτομέρεια κρίσιμη για τη σωστή ερμηνεία των φαινομένων. Το μετεώγραμμα την Τετάρτη στην Αθήνα δίνει μέσο υετό 15–20 mm, με ακραίο σενάριο έως 30–35 mm,

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καλλιάνος προειδοποίησε ότι «τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν το βράδυ της Τρίτης, όταν η υγρασία συναντήσει το εγκλωβισμένο ψύχος». Όπως διευκρίνισε, μέχρι το πρωί της Τρίτης δεν αναμένονται σημαντικά προβλήματα, ωστόσο η επιδείνωση θα είναι αισθητή από το μεσημέρι και μετά.

«Προσοχή για αύριο Τετάρτη, θα εκδηλώνονται πυκνές χιονοπτώσεις και σε χαμηλά υψόμετρα από τη Θεσσαλία – Ήπειρο και Βορειότερα αλλά και ισχυρές καταιγίδες που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες στα Κεντρικά και Νότια (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής).

Παράλληλα οι άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα και στο Ιόνιο αλλά και αργότερα στο Αιγαίο αφού οι εντάσεις τους θα αγγίζουν τα 8-9 και πιθανώς τα 10 μποφόρ. Εννοείται ότι και στα ηπειρωτικά θα πνέουν Ισχυροί άνεμοι, όχι μόνο στα πελάγη».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, πιθανότητα χιονόπτωσης υπάρχει για τις πόλεις Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά, Έδεσσα, Βέροια, Κατερίνη, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Έκτακτα μέτρα

Ολοκληρώθηκε η διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται αύριο σε όλη τη χώρα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, φορείς της Πολιτικής Προστασίας, οι Περιφερειάρχες, καθώς και εκπρόσωποι των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Είχε προηγηθεί συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Κεφαλογιάννης: Μέγιστη επαγρύπνηση και πλήρης ετοιμότητα λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των επικείμενων καιρικών φαινομένων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση, πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αδιάλειπτη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΚΕΔΙΚ), προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν, το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε γενική επιφυλακή. Παράλληλα, ενεργοποιείται πλήρως το επιχειρησιακό σχέδιο με διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, καθώς και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός τόνισε ότι σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Θεσσαλία και η Δυτική Μακεδονία έχει εκδοθεί Red Code, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ισχύει πορτοκαλί συναγερμός. Κάλεσε τους Δήμους και τις Περιφέρειες να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας και τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις περιοχές με έντονες χιονοπτώσεις, υπενθυμίζοντας ότι είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

«Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.