Ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η οποία προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Από νωρίς το πρωί προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και νότια, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Αιγαίο. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα.

Παράλληλα, προβλέπονται έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο. Σημαντικές ποσότητες χιονιού αναμένονται στη δυτική Μακεδονία, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και την Ευρυτανία.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί έως 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως τους 16 βαθμούς Κελσίου στη νησιωτική χώρα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Πυκνές χιονοπτώσεις στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά – ημιορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Θερμοκρασία από -2 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Μεσσηνία. Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Άνεμοι έως 9 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα, έντονες σε Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία. Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας. Άνεμοι έως 9 μποφόρ.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στις Κυκλάδες από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα έντονες από το βράδυ. Άνεμοι έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, έντονες το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 12 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 1 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, νότια και νησιωτικά τμήματα. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα νότια.

Σάββατο 24 Ιανουαρίου: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και στο Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν το βράδυ.

Κυριακή 25 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, πιθανόν ισχυρές στα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.