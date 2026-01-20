Διαδιχοκιά μήνυμα 112 εστάλησαν στους κατοίκους της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας και της Αργολίδας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Λακωνίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026 ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Αρκαδίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026 ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Αρκαδίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026 ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026 ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Αργολίδας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026 Κατάσταση «Red Code» για τις Περιφέρειες που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, συνεδρίασε αμέσως μετά την έκδοση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων φαινομένων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση «Red Code» τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας από Τετάρτη έως Πέμπτη. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες. Η λειτουργία των σχολείων στην Αττική επηρεάζεται για την Τετάρτη, καθώς αποφασίστηκε το προληπτικό κλείσιμό τους λόγω των έντονων φαινομένων που αναμένονται από το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες και δυνατούς ανέμους. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, «η Αττική τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό και αποφασίσαμε να κλείσουμε τα σχολεία για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, ενώ κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. «Θα έχουμε πολλές βροχές, δυνατούς ανέμους και χιόνια σημείωσε και ανέλυσε τις περιοχές που θα επηρεαστούν από έντονες βροχές και καταιγίδες», αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Πρόκειται για τις παρακάτω περιοχές: Πελοπόννησος Αττική Βοιωτία Εύβοια Σποράδες Ανατολικό Αιγαίο Κυκλάδες Όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, οι καταιγίδες θα εστιάζονται κυρίως πάνω από τη θάλασσα, ενώ οι μεγάλες σε διάρκεια βροχές, είναι πιθανό να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα, οι βροχές θα μετατρέπονται σε χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, σε κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα σε 300 και 400 μέτρα. Αναμένονται επίσης πολύ θυελλώδεις ανατολικοί – νοτιοανατολικοί άνεμοι τόσο στη ξηρά όσο και τη θάλασσα, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να εφιστά μεγάλη προσοχή.

Προειδοποίηση της ΕΜΥ για έντονα φαινόμενα

Στο έκτακτο δελτίο της, η ΕΜΥ αναφέρει ότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα σε ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Αττική, Εύβοια, Σποράδες, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά, προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το πρωί της Τετάρτης σε κεντρική και νότια Ελλάδα και από το απόγευμα στο Αιγαίο. Εντονότερα φαινόμενα αναμένονται σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια, Αττική, Θεσσαλία, Σποράδες και Κυκλάδες.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Πελοποννήσου, Ηπείρου, Στερεάς, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, κατά τόπους και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Ιδιαίτερη ένταση αναμένεται στη δυτική Μακεδονία και στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο και το Αιγαίο μέχρι το πρωί της Πέμπτης.

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στα δυτικά, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά ως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, φτάνοντας το πρωί τα 7-9 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, το Meteo κατατάσσει στην Κατηγορία 5 (ακραία) τις βροχοπτώσεις που αναμένονται αύριο.