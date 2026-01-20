Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά καταγγελία για διασπάθιση χρημάτων της ΕΕ σε βάρος του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Αρχή κατά της Διαφθοράς πριν περίπου δύο μήνες.

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι ο ευρωβουλευτής ενοικίασε έπαυλη στη Λεμεσό την οποία χαρακτήρισε ως γραφεία με κόστος 5-6 χιλιάδες ευρώ το μήνα, ενώ την χρησιμοποιούσε ως παραθεριστική κατοικία και για τη διοργάνωση πάρτι.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ύστερα από καταγγελίες για διασπάθιση χρημάτων της ΕΕ. Η υπόθεση, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Πολίτη», αφορά πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που συνδέονται με τη λειτουργία του γραφείου του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Αρχή κατά της Διαφθοράς περίπου πριν από δύο μήνες. Οι καταγγέλλοντες φέρονται να προσκόμισαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο ευρωβουλευτής ενοικίασε έπαυλη στη Λεμεσό, παρουσιάζοντάς την ως «γραφεία», με μηνιαίο κόστος που κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 6.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πολυτελής κατοικία φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως παραθεριστική έπαυλη, ενώ γίνονταν εκεί και κοινωνικές εκδηλώσεις. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέτασε τις σχετικές καταγγελίες και διαβίβασε τα ευρήματά της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνοδευόμενα από τις δικές της παρατηρήσεις.

Ερωτηθείσα σχετικά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν προέβη σε σχολιασμό της υπόθεσης. Από την πλευρά της, η Αρχή κατά της Διαφθοράς επιβεβαίωσε ότι η ευρωπαϊκή δικαστική αρχή έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη διερεύνηση των καταγγελιών.

