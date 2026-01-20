Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης έκθεσης ζωγραφικής του καλλιτέχνη Βαρλάμη στην Αίγυπτο.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αγρινίου, Γεώργιος Παπαναστασίου, ενώ στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι από διάφορους δήμους της Ελλάδας.

Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης η Γενική Διευθύντρια της ΚΕΔΕ, Ντένια Λουκάκη, καθώς και στελέχη της Ένωσης από το Γραφείο του Προέδρου και άλλα τμήματα.

Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης της έκθεσης ζωγραφικής του καλλιτέχνη Βαρλάμη, η οποία φιλοξενείται στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αγρινίου, Γεώργιος Παπαναστασίου. Την αντιπροσωπεία πλαισίωσαν οι Δήμαρχοι Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, Λαρίσης Αθανάσιος Μαμάκος, Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νικόλαος Γιαλιτάκης, Βασίλειος Μαυρίδης – Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ – και Γεώργιος Καταβούτας από τα Τρίκαλα.

Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης η Γενική Διευθύντρια της ΚΕΔΕ Ντένια Λουκάκη, η Αργυρώ Κόκορη από το Γραφείο του Προέδρου και η Βασιλική Ηλιοπούλου, στέλεχος της Ένωσης.

Συνάντηση με τον Πατριάρχη Θεόδωρο Β΄

Η αντιπροσωπεία έγινε δεκτή με ιδιαίτερη εγκαρδιότητα από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β΄. Κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για το πολυδιάστατο έργο του Πατριαρχείου στην αφρικανική ήπειρο και τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και ανθρωπιστικών δράσεων.

Τονίστηκε η σημασία της διαχρονικής παρουσίας του Πατριαρχείου ως πυλώνα πνευματικότητας, αλληλεγγύης και πολιτισμού. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των ελληνικών δήμων και των ελληνικών κοινοτήτων της Αφρικής.

Ενίσχυση δεσμών και συνεργασίας

Η ΚΕΔΕ εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό της προς το έργο και την αποστολή του Πατριαρχείου, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της να συμβάλει στην προώθηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη συνοχή, την εξωστρέφεια και την κοινωνική προσφορά του ελληνισμού εκτός συνόρων.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε θερμό κλίμα, με ανταλλαγή αναμνηστικών και ευχές για συνέχιση της αγαστής συνεργασίας ανάμεσα στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής.