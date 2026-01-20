Καθώς η αγορά ακινήτων συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών, η συνάντηση του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου με την ΠΟΜΙΔΑ ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι επαγγελματίες του κλάδου αναζητούν σαφείς λύσεις και ξεκάθαρους κανόνες, ενώ ταυτόχρονα ζητούν μέτρα που θα διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς και θα προστατεύουν την περιουσία τους. Στη συνάντηση αυτή, αλλά και ενόψει του 43ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΟΜΙΔΑ στις 31 Ιανουαρίου 2026 στο ΕΒΕΑ, συζητήθηκαν τα πιο επείγοντα ζητήματα για την κατοικία, τα αυθαίρετα, τους δασικούς χάρτες και την ενεργειακή αναβάθμιση, με στόχο να βρεθούν πρακτικές λύσεις που θα ωφελήσουν όλους τους πολίτες.

Κύρια αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ

Η ΠΟΜΙΔΑ έθεσε σειρά ζητημάτων που θεωρεί καίρια για τους ιδιοκτήτες, ζητώντας τριετή παράταση της προθεσμίας έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για τις κατηγορίες κτιρίων των οποίων η ισχύς λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026.

Ζήτησε επίσης τη θέσπιση μόνιμης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά τις 31 Μαρτίου 2026, με αυστηρότερες προϋποθέσεις και συμπερίληψη τόσο της κατηγορίας 5 όσο και των δασικών αυθαιρέτων.

Μεταξύ άλλων, η ομοσπονδία πρότεινε τον καθορισμό ενιαίων κανόνων δόμησης εντός και εκτός σχεδίου, την επιτάχυνση της εκδίκασης των ενστάσεων επί των δασικών χαρτών και την ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

Επιπλέον, έθεσε ως προτεραιότητα την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κλάσης και την άμεση δυνατότητα μεταβίβασης ακινήτων, με τη μεταφορά της υποχρέωσης έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας στον αγοραστή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Θέσεις του Υπουργείου

Από την πλευρά του, το υπουργείο έθεσε ως στόχο την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, καθώς και τη συγκέντρωση της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας σε έναν ενιαίο Κώδικα.

Ο υπουργός τόνισε ότι προχωρά η ολοκλήρωση του ψηφιακού χάρτη, ο οποίος θα διασφαλίσει σαφείς και ενιαίους κανόνες δόμησης.

Παράλληλα, προανήγγειλε τη σύσταση Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ), με στόχο τον αξιόπιστο έλεγχο ιδιοκτησίας και δόμησης, καθώς και παρεμβάσεις για την ταχύτερη εξέταση των εκκρεμών αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών.

Τέλος, το υπουργείο υπογράμμισε ότι εφαρμόζει πολιτικές για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.