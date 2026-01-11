Αίτημα για άμεση συνάντηση απηύθυνε η ΠΟΜΙΔΑ προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ενόψει της λήξης των προθεσμιών που αφορούν την ταυτότητα κτιρίου και την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Σύμφωνα με την ομοσπονδία, η προθεσμία για τη σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου σε πλήθος ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026, ενώ η προθεσμία τακτοποίησης αυθαιρέτων στις 31 Μαρτίου 2026. Μετά τις ημερομηνίες αυτές, θα είναι ουσιαστικά αδύνατη η σύνταξη μεταβιβαστικών συμβολαίων, όπως πωλήσεις, δωρεές ή γονικές παροχές.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι τα ζητήματα αυτά είναι κρίσιμα τόσο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και για την οικονομία και τις συναλλαγές της χώρας. Ζητά, μεταξύ άλλων, τριετή παράταση της προθεσμίας για την έκδοση ταυτότητας κτιρίου που λήγει το 2026.

Επιπλέον, προτείνει τη μόνιμη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά την 31η Μαρτίου 2026, με αυστηρότερες προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες, ώστε να περιληφθούν και οι αυθαίρετες κατασκευές της κατηγορίας 5, καθώς και τα δασικά αυθαίρετα.

Η ομοσπονδία ζητά επίσης τον καθορισμό σαφών κανόνων δόμησης για τις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και την επιτάχυνση της εκδίκασης των ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών, που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και η αντιμετώπιση των επερχόμενων υποχρεώσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κλάσης, οι οποίες, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, απαιτούν σαφές πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα.

Τέλος, η ομοσπονδία ζητά να δοθεί η δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου θα εκδίδεται από τον αγοραστή, με πλήρη διασφάλιση της νομιμότητας της πράξης.

Η ετήσια γενική συνέλευση της ΠΟΜΙΔΑ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο ΕΒΕΑ, με αντικείμενο όλα τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.