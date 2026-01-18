Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) ζητά παράταση των προθεσμιών για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και την τακτοποίηση αυθαιρέτων, προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους μαζικών παραβάσεων και υψηλών προστίμων. Η προθεσμία για όλα τα κτίρια ειδικών χρήσεων, όπως δημόσια κτίρια, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία και τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026, ενώ για την τακτοποίηση αυθαιρέτων η προθεσμία είναι στις 31 Μαρτίου 2026.

Με επιστολή της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά τριετή παράταση, καθιέρωση μόνιμης διαδικασίας για τακτοποίηση αυθαιρέτων, επιτάχυνση εκδίκασης ενστάσεων κατά δασικών χαρτών και διασφάλιση νομιμότητας σε άμεσες μεταβιβάσεις ακινήτων. Η ομοσπονδία τονίζει ότι η έλλειψη ενημέρωσης για τις υποχρεώσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές και νομικές συνέπειες για τους ιδιοκτήτες.

Πού είναι απαραίτητη η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι σύμφωνα με τον νόμο (σ.σ.: Ν. 4495/2017) απαραίτητη:

Για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και για κάθε είδους συνεργεία (σ.σ.: αυτοκινήτων).

Για τα τουριστικά καταλύματα με επιφάνεια άνω των 300 τ.μ.

Για τα ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτήρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τα κτήρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ακόμα βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίων πασχόντων και ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Για τα κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις).

Για τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και για αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

Για τα καταστήματα κράτησης και τα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων. Επί της ουσίας, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων, στην οποία ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο.

Τα δικαιολογητικά για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της.

Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται.

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας.

Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί.

Οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.

Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση.

Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον σχετικό νόμο, ή τη μελέτη στατικής επάρκειας εφόσον απαιτείται.

Ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών, εφόσον υπάρχουν.

Αν η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της πολεοδομίας, αντί για αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Πρόστιμα για μη συμμόρφωση

Σε περίπτωση μη έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, προβλέπεται επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη που κυμαίνεται από 200 ευρώ έως 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Οι κυρώσεις αφορούν τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια κτίρια συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας, πολιτισμού, τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., πρατήρια καυσίμων και συνεργεία.

Η μη έκδοση της Ταυτότητας καθιστά αδύνατη κάθε μεταβίβαση ακινήτου, όπως πώληση, δωρεά ή γονική παροχή.

Επιστολή ΠΟΜΙΔΑ προς ΥΠΕΝ

Η ΠΟΜΙΔΑ απέστειλε αίτημα συνάντησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, επισημαίνοντας τα κατεπείγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η επιστολή:

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου

Ενταύθα

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2026

ΘΕΜΑ: Αίτημα συνάντησης για τα κατεπείγοντα πολεοδομικά προβλήματα των ακινήτων.

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο του οποίου προΐστασθε, είναι αρμόδιο για σειρά θεμάτων που βρίσκονται στην επικαιρότητα και σχετίζονται καθοριστικά με την λειτουργία, τη χρήση, τη δόμηση και εν τέλει με την ίδια την αξία της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας της χώρας μας.

Όπως είναι γνωστό, την 31.1.2026 λήγει η προθεσμία έκδοσης ταυτότητας κτιρίου για όλα τα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας, και γενικά δημόσιας πρόσβασης και χρήσης. Επίσης την 31.3.2026 λήγει η προθεσμία τακτοποίησης αυθαιρέτων, χωρίς την οποία θα είναι ουσιαστικά αδύνατη η σύνταξη οποιουδήποτε μεταβιβαστικού συμβολαίου πώλησης, δωρεάς, ακόμη και γονικής παροχής ακινήτου στη χώρα μας.

Για το λόγο αυτό, και εν όψει και του 43ου Πανελληνίου Συνεδρίου μας (31.1.2026 στο ΕΒΕΑ), στο οποίο σας έχουμε προσκαλέσει να παραστείτε και να μας ενημερώσετε για τις θέσεις του υπουργείου στα φλέγοντα θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας, σας ζητούμε και πάλι να ορίσετε συνάντηση με το Προεδρείο της οργάνωσής μας προκειμένου να σας παραθέσουμε τις απόψεις μας αλλά και να ενημερωθούμε για τις δικές σας, στα εξής κυρίως, κατεπείγοντα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και για την οικονομία και τις συναλλαγές της χώρας γενικότερα, θέματα:

*Τριετής παράταση της προθεσμίας έκδοσης ταυτότητας των κατηγοριών κτιρίων που λήγει την 31.1.2026.

*Καθιέρωση μόνιμης και απρόθεσμης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά την 31.3.2026, με συμπερίληψη με αυστηρότερους προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες και των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, καθώς επίσης και των δασικών αυθαιρέτων.

*Καθορισμός σαφών κανόνων δόμησης στις εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές της χώρας.

*Επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών.

*Ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

*Επερχόμενες υποχρεώσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κλάσης.

*Δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου από τον αγοραστή και συγκεκριμένες προϋποθέσεις πλήρους διασφάλισης της νομιμότητας.

Εν αναμονή θετικής απάντησής σας, όπως και συμμετοχής στο Συνέδριό μας,

Με εξαιρετική εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Στράτος Παραδιάς

Δικηγόρος Α.Π. – Επίτ. Πρόεδρος UIPI

Ο Γεν. Γραμματεύς

Τάσος Βάππας

Δικηγόρος Α.Π. – υ.Δ.Ν