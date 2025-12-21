Δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες κτιρίων άλλων χρήσεων πλην κατοικίας αγνοούν ότι σε περίπου 3,5 μήνες – έως την 31η Ιανουαρίου 2026 – οφείλουν να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για τα ακίνητά τους. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το 10% της αντικειμενικής αξίας.

Η υποχρέωση αφορά όλα τα κτίρια συνάθροισης κοινού, όπως θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες κοινωνικών, πολιτιστικών ή θρησκευτικών εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους.

Περιλαμβάνει επίσης πολιτιστικές εγκαταστάσεις – βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων – καθώς και αθλητικές υποδομές, όπως κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και βοηθητικούς χώρους. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται επαγγελματικά ακίνητα, μεταξύ των οποίων πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων.

Υποχρέωση έκδοσης Ταυτότητας έχουν ακόμη τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία και οίκοι ευγηρίας.

Όπως εξηγεί στα «ΤΑ ΝΕΑ» και στον δημοσιογράφο Προκόπη Γιόγιακα, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, δικηγόρος Στράτος Παραδιάς, υπάρχουν επτά κατηγορίες ακινήτων για τις οποίες η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας είναι άμεση και υποχρεωτική. Για τα υπάρχοντα κτίρια κατοικιών, καταστημάτων ή γραφείων, η υποχρέωση ισχύει μόνο όταν μεταβιβάζονται.

Συλλογή πολλών δικαιολογητικών

Σύμφωνα με τον Στράτο Παραδιά, η διαδικασία απαιτεί αυτοψία από μηχανικό, ανεύρεση οικοδομικής άδειας και σχεδίων, αποτύπωση της σημερινής κατάστασης του ακινήτου και τακτοποίηση τυχόν αυθαιρεσιών. Ακολουθεί η συλλογή πλήθους δικαιολογητικών από διάφορους φορείς, όπως βεβαίωση Κτηματολογίου και πίνακα χιλιοστών σύστασης ιδιοκτησίας.

Γι’ αυτό, οι ιδιοκτήτες καλούνται να αναθέσουν εγκαίρως την έκδοση της Ταυτότητας σε μηχανικό, ώστε να προλάβουν την προθεσμία. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα είναι επίσης απαραίτητη σε περιπτώσεις μονομερούς τροποποίησης πράξης σύστασης, όταν απαιτείται η ορθή περιγραφή της ιδιοκτησίας για μεταβίβαση.

Πού είναι απαραίτητη

Η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, σύμφωνα με τον νόμο 4495/2017, είναι υποχρεωτική για:

Πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια και συνεργεία αυτοκινήτων.

Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.

Εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων, δημόσια και ιδιωτικά.

Κτίρια περίθαλψης, όπως νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα, αγροτικά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, καθώς και βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία και οίκοι ευγηρίας.

Κτίρια συνάθροισης κοινού – θέατρα, κινηματογράφους, συνεδριακά κέντρα, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Κτίρια του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα νέων.

Η Ταυτότητα αποτελεί μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων, όπου συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα, σχέδια και στοιχεία κάθε ακινήτου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας απαιτούνται, μεταξύ άλλων:

Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας, με τις αναθεωρήσεις της.

Τα συνοδευτικά σχέδια και η μελέτη προσβασιμότητας, όπου απαιτείται.

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον υπάρχει.

Οι δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων.

Τα σχέδια κατόψεων που αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση του ακινήτου.

Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή η τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου.

Ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών, εφόσον υπάρχουν.

Αν η οικοδομική άδεια δεν εντοπίζεται στα αρχεία της πολεοδομίας, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Από 200 ευρώ τα πρόστιμα

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προθεσμίες, προβλέπεται πρόστιμο από 200 ευρώ έως και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Η επιβολή γίνεται από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ η διαδικασία είσπραξης καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.