Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο για την ψηφιοποίηση και τη νομιμοποίηση των κτιρίων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, δικηγόρο Στράτο Παραδιά, η διαδικασία απαιτεί τη συνεργασία μηχανικού και τη συγκέντρωση πολλών εγγράφων, από την οικοδομική άδεια και τα συνοδευτικά σχέδια, μέχρι βεβαιώσεις Κτηματολογίου και πίνακες χιλιοστών για ιδιοκτησίες σε πολυκατοικίες.

Η έκδοση Ταυτότητας Κτιρίου δεν αφορά μόνο τη νομιμότητα του κτιρίου, αλλά είναι απαραίτητη για ενέργειες όπως μονομερής τροποποίηση πράξης σύστασης, πώληση ή μεταβίβαση της ιδιοκτησίας. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, γι’ αυτό οι ειδικοί προειδοποιούν τους ιδιοκτήτες να αναθέσουν εγκαίρως τη διαδικασία σε μηχανικό.

Οι κατηγορίες ακινήτων που επηρεάζονται περιλαμβάνουν κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα), τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, αθλητικές εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια. Απαραίτητη είναι η συλλογή δικαιολογητικών όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, η μελέτη προσβασιμότητας για ΑμεΑ, τα σχέδια κατόψεων και, όπου απαιτείται, η τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας.

Η μη έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου επισύρει πρόστιμο που ξεκινά από 200 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Η διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων γίνεται από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με δεδομένο ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πλησιάζει, οι ιδιοκτήτες καλούνται να κινηθούν άμεσα, προκειμένου να αποφύγουν υψηλά πρόστιμα και να διασφαλίσουν ότι τα ακίνητά τους πληρούν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις νομιμότητας και ασφάλειας.

Αναλυτικά που είναι απαραίτητη η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι σύμφωνα με τον νόμο (σ.σ.: Ν. 4495/2017) απαραίτητη:

Για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και για κάθε είδους συνεργεία (σ.σ.: αυτοκινήτων).

Για τα τουριστικά καταλύματα με επιφάνεια άνω των 300 τ.μ.

Για τα ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτήρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τα κτήρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ακόμα βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίων πασχόντων και ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Για τα κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις).

Για τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και για αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

Για τα καταστήματα κράτησης και τα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων. Επί της ουσίας, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων, στην οποία ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο.

Για την έκδοσή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου/αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα είναι:

Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της. Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας. Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί. Οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων. Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση. Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον σχετικό νόμο, ή τη μελέτη στατικής επάρκειας εφόσον απαιτείται. Ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών, εφόσον υπάρχουν.

Αν η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της πολεοδομίας, αντί για αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.