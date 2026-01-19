Η ισπανική ένωση μηχανοδηγών προειδοποίησε τον σιδηροδρομικό φορέα ADIF σε επιστολή τον περασμένο Αύγουστο για τη σοβαρή φθορά των σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν την Κυριακή, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Reuters.

Η επιστολή, που δημοσιεύθηκε στο X και επαληθεύτηκε από μέλος του συνδικάτου στο Reuters, ανέφερε ότι οι λακκούβες, οι ανωμαλίες και οι ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα. Οι μηχανοδηγοί ενημέρωναν τον φορέα εκμετάλλευσης «καθημερινά» για τις ανησυχίες τους, αλλά δεν ελήφθησαν μέτρα.

Η ADIF δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για σχόλιο.

#EXCLUSIVA | Un comunicado de los maquinistas en agosto alertó a Adif de los “baches” y “garrotes” de la línea de Adamuz pero Transportes lo ignoró. Los trabajadores hablaban de “degradación profunda y acelerada del material” y pedían actuar de inmediato. Es una negligencia… pic.twitter.com/cHklxiNIFY — Vito Quiles (@vitoquiles) January 19, 2026

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής

«Σας γνωστοποιώ τη βαθιά μας ανησυχία για τη γενική κατάσταση των γραμμών και ιδίως των γραμμών 010, 030, 040 και 050 του δικτύου υψηλής ταχύτητας. Οι μηχανοδηγοί που εργάζονται καθημερινά σε αυτές τις γραμμές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, όπως λακκούβες, εξογκώματα, ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες κ.α., τα οποία προκαλούν έλλειψη αξιοπιστίας στα ταξίδια τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους μηχανοδηγούς.

Ως συνέπεια της κατάστασης αυτών των γραμμών, παρατηρείται μια βαθιά και επιταχυνόμενη φθορά προκαλώντας συχνές βλάβες, όπως για παράδειγμα αστάθεια στην τροχιά, ζημιές στη δομή των τρένων κ.λπ. Οι συνάδελφοί μας μηχανοδηγοί, τους οποίους εκπροσωπούμε, από τις διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες, αναφέρουν καθημερινά το πρόβλημα αυτό στους υπεύθυνους κυκλοφορίας της ADIF, χωρίς να λαμβάνονται μέτρα.

Η SEMAF, ως το πιο αντιπροσωπευτικό επαγγελματικό συνδικάτο εντός της ομάδας, στις διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες, ζητά τη μείωση της μέγιστης ταχύτητας σε αυτές, θέτοντας ως όριο τα 250 χλμ./ώρα. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να παραταθεί χρονικά έως ότου το δίκτυο προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ελπίζουμε ότι θα ληφθούν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών».

Τουλάχιστον 39 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη νότια Ισπανία, όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με τρένο από την αντίθετη κατεύθυνση το βράδυ της Κυριακής, στο χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει συμβεί στη χώρα από το 2013.

🔴 DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

«Όλα σκοτείνιασαν και το μόνο που άκουγα ήταν κραυγές»

Το δυστύχημα συνέβη στις 7:45 μ.μ. (1845 GMT) κοντά στο Adamuz στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. (223 μίλια) νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 122 άτομα τραυματίστηκαν, με 48 να παραμένουν στο νοσοκομείο και 12 στην εντατική θεραπεία.

«Το τρένο ανατράπηκε στο πλάι… μετά όλα σκοτείνιασαν και το μόνο που άκουγα ήταν κραυγές», είπε μια νεαρή γυναίκα που επέστρεφε στη Μαδρίτη και νοσηλευόταν σε κέντρο του Ερυθρού Σταυρού στο Αδαμούζ.

Κουτσαίνοντας και τυλιγμένη σε μια κουβέρτα, με το πρόσωπό της καλυμμένο με επιδέσμους, περιέγραψε πώς την έβγαλαν από το τρένο καλυμμένη με αίμα από ένα παράθυρο άλλοι επιβάτες που είχαν διασωθεί. Οι πυροσβέστες έσωσαν την αδελφή της από τα συντρίμμια και ένα ασθενοφόρο τις μετέφερε και τις δύο στο νοσοκομείο.

«Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν καλά και άλλοι που ήταν πολύ, πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Τους είχες μπροστά σου και ήξερες ότι θα πεθάνουν, και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα», είπε.

Περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης

Η δράση διάσωσης περιπλέχθηκε από την απομακρυσμένη τοποθεσία του ατυχήματος, η οποία ήταν προσβάσιμη μόνο από έναν μονόδρομο, γεγονός που δυσχέραινε την είσοδο και έξοδο των ασθενοφόρων, όπως δήλωσε διευθυντής έκτακτης ανάγκης του Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού, στο Reuters.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός και ο υπουργός Μεταφορών ήταν μεταξύ αυτών που κατευθύνθηκαν προς τον τόπο του ατυχήματος το πρωί της Δευτέρας.

Ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 39 και δεν είναι ακόμη οριστικός ενώ σύμφωνα με δήλωση της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe, στα δύο τρένα, που λειτουργούσαν από τις εταιρείες Iryo και Alvia, επέβαιναν περίπου 400 επιβάτες.

Το τρένο της Iryo ήταν καθ’ οδόν από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη, ενώ το δεύτερο τρένο κατευθυνόταν προς την Ουέλβα.

Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για την αιτία, αλλά το ατύχημα συνέβη υπό «παράξενες συνθήκες», δήλωσε ο πρόεδρος της Renfe Álvaro Fernandez Heredia στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, προσθέτοντας ότι «το ανθρώπινο λάθος είναι πρακτικά αποκλειόμενο».

Το τρένο Alvia που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση με ταχύτητα 200 χλμ. ανά ώρα συγκρούστηκε είτε με τα δύο τελευταία βαγόνια του τρένου Iryo που εκτροχιάστηκε είτε με συντρίμμια που βρίσκονταν στη γραμμή, δήλωσε ο Heredia. Το τρένο Iryo ταξίδευε με ταχύτητα 110 χλμ. ανά ώρα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι είχε χάσει έναν τροχό που δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Η σύγκρουση συνέβη περίπου 20 δευτερόλεπτα μετά την εκτροχίαση, οπότε δεν υπήρχε χρόνος να ενεργοποιηθεί το φρένο έκτακτης ανάγκης, είπε.

Η γραμμή επισκευάστηκε πέρσι

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας δήλωσε ότι το τρένο Iryo ήταν λιγότερο από τεσσάρων ετών και ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο με επένδυση 700 εκατομμυρίων ευρώ . Η Iryo δήλωσε ότι το τρένο είχε ελεγχθεί για τελευταία φορά στις 15 Ιανουαρίου.

Το δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας έχει 3.622 χιλιόμετρα γραμμών, σύμφωνα με την Adif, καθιστώντας το το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά την Κίνα.

Περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποίησαν τη σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας το 2024, σύμφωνα με την αρχή ανταγωνισμού CNMC.

Η κυβέρνηση δέχτηκε κριτική πέρυσι για μια σειρά καθυστερήσεων στο δίκτυο, που προκλήθηκαν από διακοπές ρεύματος και κλοπές χαλκού καλωδίων από τις γραμμές. Το δίκτυο είναι ευάλωτο σε κλοπές καλωδίων, καθώς διασχίζει μεγάλες εκτάσεις άδειων αγροτικών περιοχών.

Η Ισπανία άνοιξε το δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στον ιδιωτικό ανταγωνισμό το 2020, σε μια προσπάθεια να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους στα τρένα Ave της Renfe.

Η Iryo είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του ιταλικού κρατικού σιδηροδρομικού φορέα Ferrovie dello Stato, της αεροπορικής εταιρείας Air Nostrum και του ισπανικού επενδυτικού ταμείου υποδομών Globalvia. Ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2022.

Το τρένο της Iryo ήταν ένα Frecciarossa 1000, το ναυαρχίδα τρένο υψηλής ταχύτητας του κρατικού σιδηροδρομικού φορέα Trenitalia, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2015 και μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως 400 χλμ/ώρα, σύμφωνα με την Trenitalia.

Πηγή: Reuters