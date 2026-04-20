Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, η Παρτιζάν απέστειλε θερμές ευχές στον «Δικέφαλο του Βορρά», τονίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και αλληλοεκτίμησης που ενώνουν τους δύο συλλόγους.

Ο σερβικός σύλλογος, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ διατηρεί μακροχρόνιες και εξαιρετικές σχέσεις, προχώρησε σε ειδική ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με αυτόν τον τρόπο τίμησε την ιστορική επέτειο, εκφράζοντας παράλληλα τη διαχρονική σύνδεση των δύο ομάδων και των φιλάθλων τους.

Στο μήνυμά της, η Παρτιζάν ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η Παρτίζαν συγχαίρει την ΠΑΟΚ για τα 100α γενέθλια.

Με τα χρόνια, οι ομάδες και οι οπαδοί μας συνδέονται με αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρινή φιλία και τα ίδια ασπρόμαυρα χρώματα. Για αυτόν τον λόγο, δεν βλέπουμε αυτό το ιωβηλαίο από απόσταση.

Συμμεριζόμαστε ειλικρινά τη χαρά σας εδώ στο Βελιγράδι.

Χρόνια πολλά».