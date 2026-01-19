Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία, που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

Ο Σάντσεθ δεσμεύτηκε για μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα, επισημαίνοντας ότι «θα μάθουμε την αλήθεια» με «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».

Το τριήμερο εθνικό πένθος άρχισε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε στην πόλη Αδαμούθ, στην Ανδαλουσία, όπου συνέβη το δυστύχημα.

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».

Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.