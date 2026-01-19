Σοκ και θλίψη προκαλεί η σφοδρή σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στη νότια Ισπανία, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους και τραυμάτισε σοβαρά πάνω από 150. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας και οι εικόνες από το σημείο προκαλούν δέος. Αναποδογυρισμένα βαγόνια, συντρίμμια και επιβάτες που πασχίζουν να βγουν από τα σπασμένα παράθυρα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, με τον υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, να δηλώνει ότι «ο αριθμός των νεκρών δεν είναι οριστικός».

Διασώστες και πυροσβέστες δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν επιζώντες, ενώ οι υπεύθυνοι της Iryo και της Renfe συνεργάζονται με τις αρχές για την έρευνα των αιτίων, που παραμένουν μέχρι στιγμής ανεξήγητα. Μάλιστα, η ιδιωτική εταιρεία Iryo ανέφερε ότι ο τελευταίος τεχνικός έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα. Ο πρωθυπουργός και η βασιλική οικογένεια παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις, ενώ η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία διακόπτεται προσωρινά.

🔴 DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Πώς συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, ο απολογισμός των νεκρών από τη σύγκρουση των δύο τρένων στην Ανδαλουσία ανήλθε σε 39, ενώ 152 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Κυριακή, κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, στις 19:45 τοπική ώρα (20:45 ώρα Ελλάδας). Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε συρμό της κρατικής Renfe. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που εκτροχιάστηκαν και τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη – Ουέλβα. Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 επιβάτες, κυρίως Ισπανοί.

Eyewitness video from a train derailment site in southern Spain showed damaged train carriages, with at least one leaning slightly at an angle. The video also showed passengers inside a carriage and an official speaking to them#Spain #SpainTrainCrash #accident #TrainDerailment pic.twitter.com/6601eGv6e4 — WION (@WIONews) January 19, 2026

«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός», λέει επιβάτης

Ένας επιβάτης που βρισκόταν σε ένα από τα τρένα περιέγραψε ότι η πρόσκρουση «έμοιαζε με σεισμό». Ο δημοσιογράφος της RTVE, Σαλβαδόρ Χιμένεθ, ανέφερε: «Βρισκόμουν στο πρώτο βαγόνι. Υπήρξε μια στιγμή που ένιωσα σαν σεισμό και πράγματι το τρένο είχε εκτροχιαστεί».

Άλλος επιβάτης, που ταξίδευε προς τη Μαδρίτη, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Canal Sur: «Υπήρχαν άνθρωποι που φώναζαν, που ζητούσαν γιατρούς».

🔴 DIRECTO | La Guardia Civil busca evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas y para la investigación del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/UbOTMTbkF2 pic.twitter.com/roi4iTXs3R — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

«Πολύ παράξενο δυστύχημα»

Το τρένο της Renfe κινούνταν με περίπου 200 χλμ./ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ η ταχύτητα του συρμού της Iryo δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα, όπως δήλωσε ο Πουέντε, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πολύ παράξενο».

Ο ίδιος διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα γραμμής, με ένα σχεδόν καινούργιο τρένο». Όπως πρόσθεσε, ειδικοί σιδηροδρομικών συστημάτων έχουν εκφράσει την έκπληξή τους και έχει συσταθεί επιτροπή διερεύνησης.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι «σήμερα είναι μια νύχτα βαθύ πόνου για τη χώρα μας» και ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις του για να παρακολουθήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Ισπανίας παρακολουθούν με «μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους.

Ο Πουέντε ανέφερε ότι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe, πάνω στα οποία έπεσε ο συρμός της Iryo. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άτομα και στο δεύτερο 16.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρδοβα, Πάκο Καρμόνα, δήλωσε ότι οι επιβάτες του τρένου της Iryo απομακρύνθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ τα βαγόνια της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές. «Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενά σημεία», είπε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμη ζωντανός».

Η εταιρεία Iryo, στην οποία μετέχει η ιταλική κρατική Ferrovie dello Stato, εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για το συμβάν και ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών σε συνεργασία με τις αρχές. Από την πλευρά της, η Renfe επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από τη σύγκρουση με το τρένο της Iryo και ότι οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού συνεχίζονται.

Η εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων Adif ανακοίνωσε ότι, λόγω της τραγωδίας, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβα, Σεβίλλης, Μάλαγα και Ουέλβα.

El portavoz de Cruz Roja en Córdoba (@CruzRojaCordoba), José Luis Hitos, explica el dispositivo de la organización centrado en brindar atención sanitaria y psicosocial “Lo que más necesitan ahora estas personas es apoyo humano” 📹 @LaHoraTVE ⭕️https://t.co/zAGxhM8Iij pic.twitter.com/3JH8uxmL4E — La 1 (@La1_tve) January 19, 2026

Η Renfe αποκλείει ανθρώπινο λάθος

Ο πρόεδρος της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe απέκλεισε το ενδεχόμενο ο εκτροχιασμός των τρένων στην Ισπανία να οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα και στρέφει την προσοχή σε τεχνικά ζητήματα, σύμφωνα με την El Mundo.

Συγκεκριμένα ο Álvaro Fernández Heredia, τόνισε ότι η έρευνα στρέφεται πλέον σε πιθανά τεχνικά προβλήματα, και ειδικότερα είτε στους τροχούς των τριών τελευταίων βαγονιών της Iryo, είτε στις υποδομές της σιδηροδρομικής γραμμής. Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια των πρώτων στοιχείων που καταγράφουν τα δεδομένα ταχύτητας των αμαξοστοιχιών, τα οποία δείχνουν ότι κινούνταν χαμηλότερα από τα επιτρεπόμενα όρια.