Τουλάχιστον 24 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του φονικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στη νότια Ισπανία, όπου συγκρούστηκαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 19:40 το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 37 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της ανδαλουσιανής πόλης.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ο μηχανοδηγός ενός από τα τρένα. Περίπου 170 άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά, 75 νοσηλεύονται, ενώ 15 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Tragedia en España. Un tren Iryo descarriló en Adamuz (Córdoba) y luego se fue a impactar con un Alvia, tras lo cual varios vagones fueron despedidos con gente adentro. Reportes indican que hay al menos 21 muertos, pero la cifra podría aumentar debido a que continúan las… pic.twitter.com/dV3T9V1daI — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) January 18, 2026

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, προειδοποίησε μέσω X ότι «η σύγκρουση των τρένων ήταν τρομερή» και εξέφρασε φόβους πως ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, λόγω των «πολύ ανησυχητικών πληροφοριών» που λαμβάνει για το δυστύχημα.

Όπως διευκρίνισε, τριάντα από τους τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία βρίσκονται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Πλάνα της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης δείχνουν τα δύο τρένα περικυκλωμένα από σωστικά συνεργεία, ασθενοφόρα και πολίτες που προσπαθούσαν να βοηθήσουν.

#Internacional | Al menos 21 personas murieron y 30 resultaron gravemente heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad Iryo que terminó chocando con un Alvia en Adamuz, Córdoba. Entre las víctimas está el maquinista del segundo convoy. En total, 484 pasajeros… pic.twitter.com/QGVCwSnAw0 — Informatech (@Informatech_ec) January 19, 2026

Η σύγκρουση και οι πρώτες εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τον Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» του συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Ανταμούθ. Πάνω τους έπεσε άλλος συρμός της εταιρείας Renfe, ο οποίος κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς την Ουέλβα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε «τα δυο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe εκτροχιάστηκαν», ανέφερε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι «η προτεραιότητα είναι να διασωθούν θύματα».

Tragedia ferroviaria en Córdoba (España) 😔 Al menos 10 personas han fallecido y 25 resultaron heridas graves (con un centenar de heridos en total) tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, provincia de Córdoba. Un tren Iryo (Málaga → Madrid-Puerta de… pic.twitter.com/WdAQVj3XUQ — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) January 18, 2026

Η εφημερίδα El Mundo κάνει λόγο για τουλάχιστον 24 νεκρούς, ενώ οι αρχές της Ανδαλουσίας αναφέρουν 73 τραυματίες, έξι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τοπικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για μια «πολύ δύσκολη νύχτα».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά» την εξέλιξη των γεγονότων και διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές. Η βασιλική οικογένεια εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της και τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια» προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα, Φρανθίσκο Κάρμονα, περιέγραψε σκηνές απόλυτης καταστροφής: «Το μέταλλο έχει παραμορφωθεί, με κόσμο στο εσωτερικό. Τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς», είπε. Πρόσθεσε πως «χρειάστηκε να μετακινήσουμε πτώμα για να φθάσουμε σε επιζήσαντες».

Μαρτυρίες επιβατών

Επιβάτες που επέζησαν μίλησαν για εικόνες φρίκης. «Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε ο Λούκας Μεριάκο, επιβάτης του συρμού της Iryo. Περιέγραψε μια «πολύ σφοδρή σύγκρουση» και ανέφερε ότι πολλοί τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών.

Estamos volviendo de Córdoba en @iryo_eu y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico 😮‍💨 pic.twitter.com/QT6Q6KAfZ5 — Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026

Δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE, που επέβαινε σε ένα από τα τρένα, είπε ότι ένιωσε σαν να τους χτύπησε «σεισμός». Οι επιβάτες χρησιμοποίησαν σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να διαφύγουν.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άτομα επέβαιναν στον συρμό της Iryo και περισσότερα από 100 στον συρμό της Renfe. Στον σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης έχουν αναπτυχθεί ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της περιφέρειας, Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.

Ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif) ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία των συρμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης, Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας διακόπηκε τουλάχιστον για τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε τη συμπαράστασή του, δηλώνοντας πως «σκέφτεται τα θύματα της τραγωδίας» και υποσχέθηκε τη στήριξη της Γαλλίας προς την Ισπανία.

Η χώρα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της και από τις φονικές πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου 2024, που έπληξαν κυρίως τη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω περισσότερους από 230 νεκρούς.