Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στο Ανταμούθ της Κόρδοβα στην Ισπανία, σε ένα τρομακτικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ισπανικής εφημερίδας El Mundo έχει μέχρι στιγμής απολογισμό τουλάχιστον 21 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, εκ των οποίων οι 25 σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο μηχανοδηγός του ενός τρένου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών υποδομών Adif, τρένο της εταιρείας Iryo με αριθμό 6189 που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα – Μαδρίτη, εκτροχιάστηκε στον Ανταμούθ και συγκρούστηκε με το τρένο της εταιρείας Renfe που διέρχονταν εκείνη τη στιγμή από την παρακείμενη γραμμή και εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη – Ουέλβα.

BREAKING — Two high-speed trains have derailed in Adamuz, Spain. • Several injuries reported • Possible fatalities feared • Multiple people feared trapped • Emergency services on scene pic.twitter.com/WCDGu86q6M — NexaNews (@NexaNews_) January 18, 2026

Όπως ανέφερε η Adif , το δυστύχημα συνέβη περίπου μία ώρα μετά την αναχώρηση (6:40 μ.μ. τοπική ώρα) του τρένου της Iryo από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη στις 7:39 μ.μ. τοπική ώρα. Η Iryo είναι μια ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία, που λειτουργεί υπό ιταλική διεύθυνση και η οποία δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Σύμφωνα με την El Mundo, στο τρένο της Iryo από τη Μάλαγα επέβαιναν 317 επιβάτες. Πολλοί από αυτούς κατάφεραν να βγουν από το τρένο μόνοι τους δυνάμεις μετά τη σύγκρουση.

🚨 WATCH: 🇪🇸 SPAIN Two high-speed trains derailed in Adamuz, Andalusia. An Iryo train and a separate AVE service were affected. Emergency crews responding; multiple casualties reported. https://t.co/2NrtjhOzqt pic.twitter.com/Fpj43NR485 — Info Room (@InfoR00M) January 18, 2026

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί. Πηγές της Adif τόνισαν, ότι προτεραιότητα της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, σε συντονισμό με το υπουργείο Μεταφορών, είναι η καταμέτρηση των θυμάτων. Ακόμα δεν είναι γνωστές οι αιτίες που οδήγησαν σε εκτροχιασμό το τρένο της Iryo 6189 στην παράκαμψη της εισόδου της γραμμής 1 του Ανταμούθ, εισβάλλοντας στην παρακείμενη γραμμή στην οποία κυκλοφορούσε το τρένο AV 2384 με κατεύθυνση την Ουέλβα από τη Μαδρίτη, το οποίο επίσης εκτροχιάστηκε ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης.

ACTUALIZACIÓN | La cifra de fallecidos asciende a 10 personas La última hora de todo lo que está ocurriendo, en la programación especial de @la1_tve y el #canal24Horashttps://t.co/05gKjt6Est pic.twitter.com/uTou8ZqbD2 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 18, 2026

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε, ότι είναι «πολύ ανήσυχος» για το ατύχημα. «Η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις υπόλοιπες (αρμόδιες) αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους επιβάτες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

«Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι πολύ σοβαρές. Τα τελευταία βαγόνια του τρένου Iryo που κατευθυνόταν προς τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν εισβάλλοντας στην αντίθετη γραμμή, στην οποία εκείνη τη στιγμή κυκλοφορούσε ένα τρένο της Renfe με κατεύθυνση την Ουέλβα. Η σύγκρουση ήταν τρομερή, με αποτέλεσμα τα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe να εκσφενδονιστούν. Ο αριθμός των θυμάτων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτή τη στιγμή. Το βασικό τώρα είναι να βοηθήσουμε τα θύματα», ανέφερε σε αάρτησή του στο Χ ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε.