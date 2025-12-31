Τραγωδία στο Περού σημειώθηκε ύστερα από σύγκρουση δύο τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στη διάσημη ακρόπολη των Ίνκα, το Μάτσου Πίτσου. Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν τουλάχιστον 40 τουρίστες, εκ των οποίων οι 20 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το Reuters, ένας από τους μηχανοδηγούς έχασε τη ζωή του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οι εθνικότητες των τραυματιών. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης.

Το Μάτσου Πίτσου, ενταγμένο από το 1983 στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, προσελκύει καθημερινά περίπου 4.500 επισκέπτες, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από το εξωτερικό, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

#LoÚltimo 🔴Un choque frontal entre dos trenes de la empresa Perú Rail, que cubrían la ruta hacia Machu Picchu, dejó al menos 15 personas heridas la tarde de este martes 30 de diciembre en Perú. pic.twitter.com/ZbhzhC4asm — xevt – xhvt (@xevtfm) December 30, 2025

Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο γίνεται αρχικά με τρένο και στη συνέχεια με λεωφορείο, καθιστώντας τη σιδηροδρομική γραμμή κρίσιμη για τον τουρισμό της περιοχής.

Το ατύχημα συνέβη στις 13:20 τοπική ώρα (20:20 ώρα Ελλάδας), στη διαδρομή που συνδέει την κοινότητα Ογιανταϊτάμπο με το Μάτσου Πίτσου, στον νομό Κούσκο, στις Άνδεις.

A train driver was killed and 40 more people were injured in Peru after two trains collided on the railway leading to the Inca citadel of Machu Picchu, the Andean nation’s top tourist site https://t.co/4zbPcazV2a pic.twitter.com/dKDhnjWKgV — Reuters (@Reuters) December 31, 2025

Η εταιρεία Ferrocarril Transandino, που διαχειρίζεται τη γραμμή, ανακοίνωσε ότι στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο συρμοί των εταιρειών Inca Rail και PeruRail, προκαλώντας «τραυματισμούς και υλικές ζημιές».

Βίντεο που απέστειλαν επιβάτες στο μέσο ενημέρωσης RPP δείχνουν τουρίστες καθισμένους κατά μήκος των σιδηροτροχιών, ενώ οι δύο αμαξοστοιχίες φέρουν εμφανή σημάδια πρόσκρουσης.

Το ίδιο μέσο μετέδωσε ότι ο νεκρός είναι ο μηχανοδηγός Ρομπέρτο Κάρδενας, πληροφορία που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας στην Κούσκο, τον οποίο επικαλείται το περουβιανό πρακτορείο ειδήσεων Andina, δεκαπέντε τουρίστες τραυματίστηκαν, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.