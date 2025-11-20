Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Τσεχία, όπου δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων σοβαρά και άλλων 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η σύγκρουση συνέβη σε περιοχή περίπου 132 χιλιόμετρα νότια της Πράγας, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τα δύο τρένα, ενώ στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία και ασθενοφόρα.

Εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων CTK ότι πέντε τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για θύματα.

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ένα από τα τρένα ενδέχεται να παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.