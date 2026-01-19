Ο απολογισμός των θυμάτων από το σοκαριστικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία ανήλθε στους 39. Από τους συνολικά 152 τραυματίες πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, 24 σε σοβαρή κατάσταση (όλοι νοσηλευόμενοι), ενώ 123 άτομα φέρουν τραύματα ποικίλης βαρύτητας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα βαγόνια τρένου υψηλής ταχύτητας, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη μεταφέροντας 300 επιβάτες, εκτροχιάστηκαν και συγκρούστηκαν με υπερταχεία αμαξοστοιχία που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση με ταχύτητα 200 χιλιομέτρων την ώρα και μετέφερε 184 άτομα με προορισμό την Ουέλβα. Ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου που εκτροχιάστηκε έχασε τη ζωή του ακαριαία.

«Εξαιρετικά περίεργο» χαρακτήρισε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε της Ισπανίας το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Αναφερόμενος στα πιθανά αίτια του δυστυχήματος, ο Ισπανός υπουργός τόνισε επανειλημμένα ότι παραμένουν άγνωστα και ότι τη διαλεύκανσή τους θα αναλάβει η επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Παράλληλα, εξέφρασε την έκπληξή του για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, επισημαίνοντας ότι το τρένο της Iryo ήταν «σχεδόν καινούργιο», ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον Μάιο του 2025, στο πλαίσιο επένδυσης ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σημείο του δυστυχήματος βρίσκεται σε ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά παράξενο δυστύχημα. Όλοι οι τεχνικοί και οι ειδικοί είναι αποσβολωμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης. «Η επιτροπή είναι ανεξάρτητη και θα ρίξει φως στα αίτια, ώστε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη», κατέληξε.

🚆💥 Accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) Dos trenes de alta velocidad han descarrilado esta tarde tras una colisión en un desvío. ➡️ El Iryo 6189 (Málaga→Madrid) salió de la vía e invadió la contigua, implicando al LD AV 2384 (Madrid→Huelva), que también descarriló. pic.twitter.com/aOVUoymYwH — PTV Málaga (@PTV_Malaga) January 18, 2026

«Δεν ήταν πρόβλημα υπερβολικής ταχύτητας»: Τι λέει ο πρόεδρος της Renfe

Ο πρόεδρος της Renfe (εθνική, κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας) Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, δήλωσε ότι μια οριστική απάντηση για το τι συνέβη δεν θα είναι διαθέσιμη «μέχρι να περάσουν αρκετές ημέρες». Πιστεύει ότι, αν και πρόκειται για «ατύχημα που συνέβη υπό παράξενες συνθήκες, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε εικασίες».

Εξήγησε στην ραδιοφωνική εκπομπή «Hoy por Hoy» ότι θεωρείται παράξενο ατύχημα επειδή συνέβη σε ευθύγραμμο τμήμα δρόμου και σε περιοχή με όριο ταχύτητας 150 χλμ./ώρα: «Δεν ήταν πρόβλημα υπερβολικής ταχύτητας».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά» την εξέλιξη των γεγονότων και διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές. Η βασιλική οικογένεια εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της και τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια» προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα, Φρανθίσκο Κάρμονα, περιέγραψε σκηνές απόλυτης καταστροφής: «Το μέταλλο έχει παραμορφωθεί, με κόσμο στο εσωτερικό. Τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς», είπε. Πρόσθεσε πως «χρειάστηκε να μετακινήσουμε πτώμα για να φθάσουμε σε επιζήσαντες».

Στο τρένο προς Μαδρίτη οι περισσότεροι θάνατοι

Περισσότερα από 53 άτομα επέβαιναν στα βαγόνια που εκτροχιάστηκαν. Το τρένο Iryo φέρεται να φρέναρε, ενώ τα βαγόνια 6,7 και 8 εκτροχιάστηκαν.

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ζήτησε την παρέμβαση της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης (UME) για να βοηθήσει στις προσπάθειες διάσωσης και πηγές από την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία επιβεβαίωσαν ότι το στρατιωτικό απόσπασμα βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς την περιοχή.

#BREAKING: Interior footage from a high-speed train derailment shows passengers waiting to be evacuated in Adamuz, Córdoba, Spain.#Spain pic.twitter.com/SjaCe12S8G — JUST IN | World (@justinbroadcast) January 18, 2026

Ανατριχιαστικές μαρτυρίες επιβατών

Επιβάτες που επέζησαν μίλησαν για εικόνες φρίκης. «Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε ο Λούκας Μεριάκο, επιβάτης του συρμού της Iryo. Περιέγραψε μια «πολύ σφοδρή σύγκρουση» και ανέφερε ότι πολλοί τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών.

Δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE, που επέβαινε σε ένα από τα τρένα, είπε ότι ένιωσε σαν να τους χτύπησε «σεισμός». Οι επιβάτες χρησιμοποίησαν σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να διαφύγουν.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άτομα επέβαιναν στον συρμό της Iryo και περισσότερα από 100 στον συρμό της Renfe. Στον σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης έχουν αναπτυχθεί ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της περιφέρειας, Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.

Ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif) ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία των συρμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης, Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας διακόπηκε τουλάχιστον για τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε τη συμπαράστασή του, δηλώνοντας πως «σκέφτεται τα θύματα της τραγωδίας» και υποσχέθηκε τη στήριξη της Γαλλίας προς την Ισπανία.

Η χώρα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της και από τις φονικές πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου 2024, που έπληξαν κυρίως τη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω περισσότερους από 230 νεκρούς.